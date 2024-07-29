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Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.07.2024
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Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.07.2024
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Север" уничтожили новые пункты временной дислокации, вооружение и военнослужащих ВСУ РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:07
2024-07-29T05:07
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Север" уничтожили новые пункты временной дислокации, вооружение и военнослужащих ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты РСЗО (реактивных систем залпового огня - ред.) при выполнении огневых задач уничтожили новые пункты временной дислокации, огневые средства и живую силу ВСУ на одном из стратегически важных направлений на расстоянии более 26 километров", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточнили, что разведчикам группировки с высоты удалось заметить систематические передвижения групп пехоты и военной техники ВСУ, после чего был нанесён массированный удар по выявленным целям в тылу противника. "Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей",- добавили в Минобороны. Уточняется, что один заряд калибра 220 миллиметров может пробить укрытия толщиной в полметра, максимальное количество снарядов в одном боекомплекте составляет 16 штук.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Север" уничтожили новые пункты временной дислокации, вооружение и военнослужащих ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты РСЗО (реактивных систем залпового огня - ред.) при выполнении огневых задач уничтожили новые пункты временной дислокации, огневые средства и живую силу ВСУ на одном из стратегически важных направлений на расстоянии более 26 километров", - рассказали в оборонном ведомстве.
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Минобороны уточнили, что разведчикам группировки с высоты удалось заметить систематические передвижения групп пехоты и военной техники ВСУ, после чего был нанесён массированный удар по выявленным целям в тылу противника.
"Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей",- добавили в Минобороны.
Уточняется, что один заряд калибра 220 миллиметров может пробить укрытия толщиной в полметра, максимальное количество снарядов в одном боекомплекте составляет 16 штук.
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