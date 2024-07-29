https://ria.ru/20240729/rszo-1962592121.html

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 29.07.2024

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили новые пункты дислокации ВСУ под Харьковом

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Север" уничтожили новые пункты временной дислокации, вооружение и военнослужащих ВСУ РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T05:07

2024-07-29T05:07

2024-07-29T05:07

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Север" уничтожили новые пункты временной дислокации, вооружение и военнослужащих ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты РСЗО (реактивных систем залпового огня - ред.) при выполнении огневых задач уничтожили новые пункты временной дислокации, огневые средства и живую силу ВСУ на одном из стратегически важных направлений на расстоянии более 26 километров", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточнили, что разведчикам группировки с высоты удалось заметить систематические передвижения групп пехоты и военной техники ВСУ, после чего был нанесён массированный удар по выявленным целям в тылу противника. "Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей",- добавили в Минобороны. Уточняется, что один заряд калибра 220 миллиметров может пробить укрытия толщиной в полметра, максимальное количество снарядов в одном боекомплекте составляет 16 штук.

https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962563680.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность