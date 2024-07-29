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В двух областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
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11:17 29.07.2024 (обновлено: 12:02 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/rosgvardiya-1962632188.html
В двух областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ
В двух областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В двух областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ
В Запорожской и Херсонской областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:17
2024-07-29T12:02
херсонская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская область
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Запорожской и Херсонской областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."В ходе проведения специальных мероприятий на территории нескольких населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей спецназом Росгвардии по информации, полученной от военных контрразведчиков, были задержаны и переданы сотрудникам МВД и ФСБ 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве ВСУ", — сказали в ведомстве.Четверо из задержанных занимались шпионской деятельностью — собирали сведения о действиях подразделений российской армии, войск Нацгвардии и МВД и передавали их кураторам из ВСУ.Еще восемь человек подозревают в госизмене.Кроме того, несколько местных жителей распространяли в сети призывы к террористической деятельности. Также среди задержанных участники запрещенных организаций и финансировавшие их.Росгвардейцы изъяли огнестрельное оружие, гранаты, фотоаппараты, а также электронные носители информации со сведениями о районах сосредоточения российских военных и других силовых структур.
https://ria.ru/20231027/razvedka-1905571334.html
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херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская область
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Запорожская область
В двух областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ

В Запорожской и Херсонской областях задержали 25 вероятных пособников ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Запорожской и Херсонской областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"В ходе проведения специальных мероприятий на территории нескольких населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей спецназом Росгвардии по информации, полученной от военных контрразведчиков, были задержаны и переданы сотрудникам МВД и ФСБ 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве ВСУ", — сказали в ведомстве.
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Четверо из задержанных занимались шпионской деятельностью — собирали сведения о действиях подразделений российской армии, войск Нацгвардии и МВД и передавали их кураторам из ВСУ.
Еще восемь человек подозревают в госизмене.
Кроме того, несколько местных жителей распространяли в сети призывы к террористической деятельности. Также среди задержанных участники запрещенных организаций и финансировавшие их.
Росгвардейцы изъяли огнестрельное оружие, гранаты, фотоаппараты, а также электронные носители информации со сведениями о районах сосредоточения российских военных и других силовых структур.
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Херсонская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Запорожская область
 
 
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