https://ria.ru/20240729/rosgvardiya-1962632188.html
В двух областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ
В двух областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В двух областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ
В Запорожской и Херсонской областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:17
2024-07-29T11:17
2024-07-29T12:02
херсонская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская область
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Запорожской и Херсонской областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."В ходе проведения специальных мероприятий на территории нескольких населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей спецназом Росгвардии по информации, полученной от военных контрразведчиков, были задержаны и переданы сотрудникам МВД и ФСБ 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве ВСУ", — сказали в ведомстве.Четверо из задержанных занимались шпионской деятельностью — собирали сведения о действиях подразделений российской армии, войск Нацгвардии и МВД и передавали их кураторам из ВСУ.Еще восемь человек подозревают в госизмене.Кроме того, несколько местных жителей распространяли в сети призывы к террористической деятельности. Также среди задержанных участники запрещенных организаций и финансировавшие их.Росгвардейцы изъяли огнестрельное оружие, гранаты, фотоаппараты, а также электронные носители информации со сведениями о районах сосредоточения российских военных и других силовых структур.
https://ria.ru/20231027/razvedka-1905571334.html
https://ria.ru/20240126/arest-1923578836.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская область
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Запорожская область
В двух областях задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ
В Запорожской и Херсонской областях задержали 25 вероятных пособников ВСУ