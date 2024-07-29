https://ria.ru/20240729/rezidentsiya-1962607936.html

Ямальская резиденция появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму

Ямальская резиденция появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму - РИА Новости, 29.07.2024

Ямальская резиденция появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму

Постоянная резиденция Ямало-Ненецкого автономного округа появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:15

2024-07-29T09:15

2024-07-29T09:15

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

республика крым

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Постоянная резиденция Ямало-Ненецкого автономного округа появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Есть план по созданию региональных резиденций на Тавриде. Ямал примет в этом участие: на карте арт-кластера появится постоянная точка Ямала, наше представительство. Создадим пространство для творчества нашей талантливой молодежи, презентуем наш регион. Уверен, что это послужит развитию кластера, появятся новые возможности реализации творческой молодежи. Сейчас создание резиденции обсуждаем, но у нас уже есть представление, какой она должна быть", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона. На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ", который проходил в Крыму с 26 по 28 июля, Ямал представил семь стендов, каждый из них рассказывал об уникальных особенностях региона. Главной идеей экспозиции стал рассказ о домашнем очаге, традициях гостеприимства. Ямал представил абсолютно новый павильон, который отсылает к домашнему уюту, теплу и значимости ямальского газа, который согревает россиян. Гости фестиваля могли попробовать ямальские деликатесы, поучаствовать в чайных церемониях и мастер-классах, которые познакомили их с культурой коренных народов Севера.

https://ria.ru/20240725/artyukhov-1961858689.html

https://ria.ru/20240723/podemnye-1961556457.html

ямал

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов, республика крым