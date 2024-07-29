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Ямальская резиденция появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму - РИА Новости, 29.07.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
09:15 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/rezidentsiya-1962607936.html
Ямальская резиденция появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму
Ямальская резиденция появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму - РИА Новости, 29.07.2024
Ямальская резиденция появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму
Постоянная резиденция Ямало-Ненецкого автономного округа появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:15
2024-07-29T09:15
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
республика крым
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Постоянная резиденция Ямало-Ненецкого автономного округа появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Есть план по созданию региональных резиденций на Тавриде. Ямал примет в этом участие: на карте арт-кластера появится постоянная точка Ямала, наше представительство. Создадим пространство для творчества нашей талантливой молодежи, презентуем наш регион. Уверен, что это послужит развитию кластера, появятся новые возможности реализации творческой молодежи. Сейчас создание резиденции обсуждаем, но у нас уже есть представление, какой она должна быть", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона. На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ", который проходил в Крыму с 26 по 28 июля, Ямал представил семь стендов, каждый из них рассказывал об уникальных особенностях региона. Главной идеей экспозиции стал рассказ о домашнем очаге, традициях гостеприимства. Ямал представил абсолютно новый павильон, который отсылает к домашнему уюту, теплу и значимости ямальского газа, который согревает россиян. Гости фестиваля могли попробовать ямальские деликатесы, поучаствовать в чайных церемониях и мастер-классах, которые познакомили их с культурой коренных народов Севера.
https://ria.ru/20240725/artyukhov-1961858689.html
https://ria.ru/20240723/podemnye-1961556457.html
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ямал, дмитрий артюхов, республика крым
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Республика Крым

Ямальская резиденция появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Постоянная резиденция Ямало-Ненецкого автономного округа появится в арт-кластере "Таврида" в Крыму, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Есть план по созданию региональных резиденций на Тавриде. Ямал примет в этом участие: на карте арт-кластера появится постоянная точка Ямала, наше представительство. Создадим пространство для творчества нашей талантливой молодежи, презентуем наш регион. Уверен, что это послужит развитию кластера, появятся новые возможности реализации творческой молодежи. Сейчас создание резиденции обсуждаем, но у нас уже есть представление, какой она должна быть", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Губернатор Ямала отметил качественный рывок в сфере молодежной политики
25 июля, 07:51
На фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ", который проходил в Крыму с 26 по 28 июля, Ямал представил семь стендов, каждый из них рассказывал об уникальных особенностях региона. Главной идеей экспозиции стал рассказ о домашнем очаге, традициях гостеприимства.
Ямал представил абсолютно новый павильон, который отсылает к домашнему уюту, теплу и значимости ямальского газа, который согревает россиян. Гости фестиваля могли попробовать ямальские деликатесы, поучаствовать в чайных церемониях и мастер-классах, которые познакомили их с культурой коренных народов Севера.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховРеспублика Крым
 
 
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