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Парусную регату провели для семей бойцов и ветеранов СВО под Тюменью - РИА Новости, 29.07.2024
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Надежные люди
 
20:21 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/regata-1962789680.html
Парусную регату провели для семей бойцов и ветеранов СВО под Тюменью
Парусную регату провели для семей бойцов и ветеранов СВО под Тюменью - РИА Новости, 29.07.2024
Парусную регату провели для семей бойцов и ветеранов СВО под Тюменью
На озере Андреевском под Тюменью для семей тюменских участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий провели парусную регату и гонки на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:21
2024-07-29T20:21
надежные люди
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ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. На озере Андреевском под Тюменью для семей тюменских участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий провели парусную регату и гонки на яхтах, участие в празднике приняли более пятидесяти человек, сообщает пресс-служба Тюменской облдумы. "На базе яхт-клуба "Маяк" прошел морской праздник – парусная регата и гонки на яхтах. Более пятидесяти человек собрались на Андреевском озере, чтобы встретить 328-ю годовщину образования ВМФ России. … Помимо состязаний на яхтах, гости праздника смогли покататься на сапах и пообщаться в теплой обстановке за чашкой чая, дети сразились в захватывающий лазер-таг под руководством опытных инструкторов", - следует из сообщения. Организаторами акции стали волонтеры объединения "Надежный тыл" и сторонники партии "Единая Россия" при содействии Федерации парусного спорта Тюменской области и регионального отделения общества инвалидов. Соревнования прошли в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России". Поддержал мероприятие и председатель облдумы, руководитель сторонников "Единой Россия" в Тюменской области Фуат Сайфитдинов. "Мы стараемся сделать все, чтобы семьи участников СВО на деле чувствовали нашу заботу и помощь. Им сегодня непросто и наш долг поддержать их и подарить им хорошее настроение", - прокомментировал Сайфитдинов участие в акции. На сайте облдумы указанно, что при региональном парламенте работает волонтерский центр, его участники плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души для фронта, формируют и отправляют на фронт посылки со всем необходимым бойцам. Добровольческое объединение "Надежный тыл" работает с семьями тюменских бойцов, оказывает им психологическую и юридическую помощь, для детей организуют спортивные и досуговые мероприятия.
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тюменская область, тюмень, единая россия, вмф рф, сво
Надежные люди, Тюменская область, Тюмень, Единая Россия, ВМФ РФ, СВО

Парусную регату провели для семей бойцов и ветеранов СВО под Тюменью

© Фото : пресс-служба Тюменской облдумыПарусная регата и гонки на яхтах для семей тюменских участников СВО на Андреевском озере в Тюменской области
Парусная регата и гонки на яхтах для семей тюменских участников СВО на Андреевском озере в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : пресс-служба Тюменской облдумы
Парусная регата и гонки на яхтах для семей тюменских участников СВО на Андреевском озере в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. На озере Андреевском под Тюменью для семей тюменских участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий провели парусную регату и гонки на яхтах, участие в празднике приняли более пятидесяти человек, сообщает пресс-служба Тюменской облдумы.
"На базе яхт-клуба "Маяк" прошел морской праздник – парусная регата и гонки на яхтах. Более пятидесяти человек собрались на Андреевском озере, чтобы встретить 328-ю годовщину образования ВМФ России. … Помимо состязаний на яхтах, гости праздника смогли покататься на сапах и пообщаться в теплой обстановке за чашкой чая, дети сразились в захватывающий лазер-таг под руководством опытных инструкторов", - следует из сообщения.
© Фото : пресс-служба Тюменской облдумыПарусная регата и гонки на яхтах для семей тюменских участников СВО на Андреевском озере в Тюменской области
Поисковая регата и гонки на яхтах для семей тюменских участников СВО на Андреевском озере в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : пресс-служба Тюменской облдумы
Парусная регата и гонки на яхтах для семей тюменских участников СВО на Андреевском озере в Тюменской области
Организаторами акции стали волонтеры объединения "Надежный тыл" и сторонники партии "Единая Россия" при содействии Федерации парусного спорта Тюменской области и регионального отделения общества инвалидов. Соревнования прошли в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России".
Поддержал мероприятие и председатель облдумы, руководитель сторонников "Единой Россия" в Тюменской области Фуат Сайфитдинов. "Мы стараемся сделать все, чтобы семьи участников СВО на деле чувствовали нашу заботу и помощь. Им сегодня непросто и наш долг поддержать их и подарить им хорошее настроение", - прокомментировал Сайфитдинов участие в акции.
На сайте облдумы указанно, что при региональном парламенте работает волонтерский центр, его участники плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души для фронта, формируют и отправляют на фронт посылки со всем необходимым бойцам. Добровольческое объединение "Надежный тыл" работает с семьями тюменских бойцов, оказывает им психологическую и юридическую помощь, для детей организуют спортивные и досуговые мероприятия.
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Надежные людиТюменская областьТюменьЕдиная РоссияВМФ РФСВО
 
 
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