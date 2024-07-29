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Парусную регату провели для семей бойцов и ветеранов СВО под Тюменью

Парусную регату провели для семей бойцов и ветеранов СВО под Тюменью - РИА Новости, 29.07.2024

Парусную регату провели для семей бойцов и ветеранов СВО под Тюменью

На озере Андреевском под Тюменью для семей тюменских участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий провели парусную регату и гонки на... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:21

2024-07-29T20:21

2024-07-29T20:21

надежные люди

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ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. На озере Андреевском под Тюменью для семей тюменских участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий провели парусную регату и гонки на яхтах, участие в празднике приняли более пятидесяти человек, сообщает пресс-служба Тюменской облдумы. "На базе яхт-клуба "Маяк" прошел морской праздник – парусная регата и гонки на яхтах. Более пятидесяти человек собрались на Андреевском озере, чтобы встретить 328-ю годовщину образования ВМФ России. … Помимо состязаний на яхтах, гости праздника смогли покататься на сапах и пообщаться в теплой обстановке за чашкой чая, дети сразились в захватывающий лазер-таг под руководством опытных инструкторов", - следует из сообщения. Организаторами акции стали волонтеры объединения "Надежный тыл" и сторонники партии "Единая Россия" при содействии Федерации парусного спорта Тюменской области и регионального отделения общества инвалидов. Соревнования прошли в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России". Поддержал мероприятие и председатель облдумы, руководитель сторонников "Единой Россия" в Тюменской области Фуат Сайфитдинов. "Мы стараемся сделать все, чтобы семьи участников СВО на деле чувствовали нашу заботу и помощь. Им сегодня непросто и наш долг поддержать их и подарить им хорошее настроение", - прокомментировал Сайфитдинов участие в акции. На сайте облдумы указанно, что при региональном парламенте работает волонтерский центр, его участники плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души для фронта, формируют и отправляют на фронт посылки со всем необходимым бойцам. Добровольческое объединение "Надежный тыл" работает с семьями тюменских бойцов, оказывает им психологическую и юридическую помощь, для детей организуют спортивные и досуговые мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, тюмень, единая россия, вмф рф, сво