https://ria.ru/20240729/pvo-1962595200.html
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ
Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T06:27
2024-07-29T06:27
2024-07-29T06:31
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_3e99701f9a734140325b1b9c43504031.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее сообщалось о четырех уничтоженных за ночь беспилотниках."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении Богомаза.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_3341929dda444f095a475449c796eb01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, безопасность, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ
Богомаз: в Брянской области уничтожили еще один БПЛА ВСУ, пострадавших нет