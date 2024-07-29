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В Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ
Еще три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T00:30
2024-07-29T00:30
2024-07-29T00:32
брянская область
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
александр богомаз
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Еще три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в области сбили один украинский беспилотник."Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачены и уничтожены над нашим регионом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении Богомаза.
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брянская область, россия, безопасность, александр богомаз
Брянская область, Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили еще три беспилотника ВСУ
Богомаз: еще три украинских беспилотника уничтожили над Брянской областью