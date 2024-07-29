https://ria.ru/20240729/putin-1962662066.html

Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР

Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР - РИА Новости, 29.07.2024

Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:52

2024-07-29T12:52

2024-07-29T12:55

донецкая народная республика

политика

владимир путин

денис пушилин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня целая череда встреч у президента, одна из них будет публичной. Сегодня будет с докладом у Путина глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Традиционно приоритетная тема для президента – развитие новых регионов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240614/donbass-1952855334.html

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донецкая народная республика, политика, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, россия