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Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР - РИА Новости, 29.07.2024
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12:52 29.07.2024 (обновлено: 12:55 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/putin-1962662066.html
Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР
Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР - РИА Новости, 29.07.2024
Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:52
2024-07-29T12:55
донецкая народная республика
политика
владимир путин
денис пушилин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня целая череда встреч у президента, одна из них будет публичной. Сегодня будет с докладом у Путина глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Традиционно приоритетная тема для президента – развитие новых регионов", - сказал Песков журналистам.
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донецкая народная республика, политика, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, россия
Донецкая Народная Республика, Политика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Россия
Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР

Путин в понедельник в Кремле примет с докладом главу ДНР Пушилина

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня целая череда встреч у президента, одна из них будет публичной. Сегодня будет с докладом у Путина глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Традиционно приоритетная тема для президента – развитие новых регионов", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией ЛНР и ДНР. 21 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин объяснил, почему Россия до 2022 года не признавала ДНР и ЛНР
14 июня, 12:59
 
Донецкая Народная РеспубликаПолитикаВладимир ПутинДенис ПушилинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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