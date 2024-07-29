https://ria.ru/20240729/putin-1962662066.html
Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР
Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР - РИА Новости, 29.07.2024
Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:52
2024-07-29T12:52
2024-07-29T12:55
донецкая народная республика
политика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня целая череда встреч у президента, одна из них будет публичной. Сегодня будет с докладом у Путина глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Традиционно приоритетная тема для президента – развитие новых регионов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240614/donbass-1952855334.html
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донецкая народная республика, политика, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, россия
Донецкая Народная Республика, Политика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Россия
Путин в Кремле примет с докладом главу ДНР
Путин в понедельник в Кремле примет с докладом главу ДНР Пушилина