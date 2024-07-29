https://ria.ru/20240729/prokuror-1962727013.html

Прокурор запросил по 24 года фигурантам дела о теракте в Чечне

Прокурор запросил по 24 года фигурантам дела о теракте в Чечне - РИА Новости, 29.07.2024

Прокурор запросил по 24 года фигурантам дела о теракте в Чечне

Государственный обвинитель запросил по 24 года лишения свободы фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году, когда погибли 15 человек, 36 пострадали, передает... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:08

2024-07-29T16:08

2024-07-29T16:08

происшествия

россия

шамиль басаев

чеченская республика (чечня)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Государственный обвинитель запросил по 24 года лишения свободы фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году, когда погибли 15 человек, 36 пострадали, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда. Уголовное дело в отношении Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева слушается с июня прошлого года. В понедельник суд приступил к прениям по делу. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Южного окружного военного суда от 2020 года и по настоящему уголовному делу, окончательно (прошу) назначить наказание в виде лишения свободы на срок 24 года каждому", - сказал прокурор. Подсудимые Дудиев и Донашев обвиняются в том, что в июле 2005 года в составе банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова, находясь в станице Новощедринской в Чечне, приняли участие в похищении и убийстве мужчины, тело которого в дальнейшем использовали при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни. По данным СУСК РФ по Чеченской Республике, возле жилых домов члены банды припарковали автомобиль, начиненный взрывчаткой, в котором находилось тело ранее похищенного мужчины, переодетого в форму военнослужащего вооруженных сил РФ. Чтобы привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов и местных жителей один из обвиняемых выстрелил по автомобилю, и после начала следственно-оперативных мероприятий член банды активировал взрывное устройство. В результате взрыва погибли 15 человек, 36 получили ранения разной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов. Ранее Дудиев и Донашев входили в состав банды Шамиля Басаева и были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от 18 до 19 лет в колонии строгого режима. Судом было доказано, что они принимали активное участие в нападении на находившихся на высоте 776 военнослужащих 6-й роты в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20240613/sk-1952490204.html

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происшествия, россия, шамиль басаев, чеченская республика (чечня)