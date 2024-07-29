https://ria.ru/20240729/proekty-1962667593.html

Программа поддержки местных инициатив реализует 337 проектов в Верхневолжье

Программа поддержки местных инициатив реализует 337 проектов в Верхневолжье - РИА Новости, 29.07.2024

Программа поддержки местных инициатив реализует 337 проектов в Верхневолжье

В Тверской области по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) будет дополнительно реализовано 56 проектов, всего с учетом новых позиций на текущий год в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:11

2024-07-29T13:11

2024-07-29T13:11

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962667064_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b5542d53667f7fe55e4551de9dae980a.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Тверской области по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) будет дополнительно реализовано 56 проектов, всего с учетом новых позиций на текущий год в программу включено 337 проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Средства на это выделены на одном из недавних заседаний правительства Тверской области. Общий объем поддержки из областного бюджета составит свыше 429,2 миллиона рублей. "У нас сложилась экономия средств и дополнительно были выделены деньги на реализацию проектов. Практически все муниципалитеты прибавили объекты по Программе поддержки местных инициатив – это и приобретение коммунальной техники, благоустройство общественных пространств, улучшение качества водоснабжения, обустройство мест для отдыха наших граждан. Считаем, что программа самая востребованная на уровне муниципальных образований, будем ее дальше поддерживать и увеличивать масштабы", - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. В этом году по решению губернатора объем финансирования ППМИ из регионального бюджета увеличен почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, расширилась типология проектов. Теперь по ППМИ можно реализовать инициативы в сфере образования, в том числе по приобретению оборудования для учебных заведений, а также закупить газоиспользующее оборудование - такой возможностью воспользовались жители села Ильинское Лихославльского округа. Приобретение газоиспользующего оборудования позволит создать экономию бюджетных средств при отоплении социальных учреждений села, в том числе школы и детского сада, а также обеспечит более комфортные условия пребывания там детей и сотрудников учреждений. Участниками ППМИ в этом году являются все 40 муниципальных образований Тверской области. Лидерами по заявленным к реализации проектам являются Старицкий, Вышневолоцкий, Андреапольский, Лихославльский, Весьегонский округа и город Тверь. Так, в Весьегонске по Программе поддержки местных инициатив отремонтировано ограждение площадки, которая расположена возле поликлиники и находится на балансе детско-юношеской спортивной школы. В начале июля комиссия приняла у подрядчика работы и плоскостное сооружение вновь доступно для посетителей. Преобразилась и территория школы в селе Кесьма Весьегонского округа. На школьном дворе установлены новые скамейки и урны, обустроена парковка для велосипедов. По периметру участка смонтировано новое ограждение. ППМИ действует на территории Верхневолжья с 2013 года. За это время реализовано 2413 проектов, объем поддержки из областного бюджета составил 1,4 миллиарда рублей. Также для реализации инициатив привлекаются средства муниципалитетов и местных жителей, софинансирование из внебюджетных источников.

https://ria.ru/20240408/sodeystvie-1938703000.html

https://ria.ru/20240123/podderzhka-1923039843.html

https://ria.ru/20240411/podderzhka-1939313175.html

тверь

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, игорь руденя, тверская область