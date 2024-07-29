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На АЭС "Пакш-2" рассказали о последствиях исключения из санкций ЕС
На АЭС "Пакш-2" рассказали о последствиях исключения из санкций ЕС - РИА Новости, 29.07.2024
На АЭС "Пакш-2" рассказали о последствиях исключения из санкций ЕС
Исключение АЭС "Пакш-2" из санкционных списков "развязало руки" бизнесу, вырос интерес к участию в проекте в странах Евросоюза, заявил заместитель директора... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:12
2024-07-29T19:12
2024-07-29T19:12
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ПАКШ (Венгрия), 29 июл - РИА Новости. Исключение АЭС "Пакш-2" из санкционных списков "развязало руки" бизнесу, вырос интерес к участию в проекте в странах Евросоюза, заявил заместитель директора проекта АЭС "Пакш-2" - директор по строительству Александр Тупицын. В конце июня Евросоюз письменно зафиксировал освобождение проекта АЭС "Пакш-2" от каких-либо санкций. Теперь компании из ЕС не должны получать разрешение у регуляторов, а правительства европейских стран не могут помешать своим компаниям участвовать в проекте, заявил тогда глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Исключение из санкций развязало руки, бизнес перестал относиться к этому проекту очень осторожно. То есть он понимает, что возможности работы есть, оглядываться постоянно нет необходимости, можно спокойно вовлекаться в этот проект", - сказал Тупицын журналистам на стройплощадке новых блоков. По его словам, к проекту активно обращаются венгерские компании, поступают обращения также из соседних с Венгрией стран, в частности, из Сербии, Германии, Италии и Турции.
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венгрия, сербия, германия, петер сийярто, аэс "пакш-2", евросоюз, в мире
Венгрия, Сербия, Германия, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2", Евросоюз, В мире
На АЭС "Пакш-2" рассказали о последствиях исключения из санкций ЕС
Замдиректора АЭС "Пакш-2": исключение из санкций ЕС заинтересовало бизнес