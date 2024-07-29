https://ria.ru/20240729/proekt-1962765843.html

Глава Вологодчины оценил ход реализации проекта "Парки в лесу"

Глава Вологодчины оценил ход реализации проекта "Парки в лесу" - РИА Новости, 29.07.2024

Глава Вологодчины оценил ход реализации проекта "Парки в лесу"

В ходе выездного совещания врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов проинспектировал ход реализации проекта "Парки в лесу" на территории... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:58

2024-07-29T17:58

2024-07-29T17:58

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В ходе выездного совещания врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов проинспектировал ход реализации проекта "Парки в лесу" на территории архитектурно-этнографического музея "Семенково", сообщает пресс-служба регионального правительства. Зимой между поселком Семенково и деревней Ермолово будет функционировать лыжная трасса, а в летний период она будет использоваться как тропа здоровья. "Это пилотный проект, образцовый. Особенно зимой и в ночное время здесь нужны камеры и пункт охраны. Нужно, чтобы люди могли и покушать, и взять напрокат палки для скандинавской ходьбы, санки, лыжи, ватрушки. Большую рубленую горку для детей нужно поставить. И архитектурно, и тематически все должно сочетаться с географическим комплексом: из музея "Семенково" люди могут сюда прийти и обратно. Поэтому в единую культурную экосистему все должно быть зашито", - сказал Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что крайне важно провести освещение, обустроить пункты обогрева, провести четкие инженерные расчеты, предусмотреть дренажную систему и уплотнить поверхность дорожек. "Привлекайте специалистов, консультантов. Нужно мнение науки, чтобы после сдачи не было сюрпризов, таких как скопление, застой воды", - подчеркнул Филимонов. На текущий момент техническая готовность проекта составляет 70%. Уже установлена входная группа, монтируются осветительные конструкции, готова часть беседок и скамеек. На территории будут располагаться гостиничный комплекс с рестораном и прокатом велосипедного и лыжного инвентаря, а также места для глэмпинга. На протяжении всей тропы будут установлены пять пунктов обогрева со всеми удобствами. Сейчас эксперты рассматривают возможность установки детской площадки, говорится в сообщении. До сентября планируется подготовить первую очередь реализации проекта, до 1 декабря – вторую очередь. Всего в рамках проекта "Парки в лесу", инициированного Филимоновым, будет обустроено 16 парков в 14 муниципальных образованиях. Среди них – лыжный маршрут в селе Верховажье, туристическая зона "Дедов остров" в Тотемском округе, "Тропа сказок" в поселке Новое Домозерово, велосипедная трасса в национальном парке "Русский север", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231201/velikiy_ustyug-1913142229.html

https://ria.ru/20231009/internet-1901572615.html

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, георгий филимонов