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Глава Вологодчины оценил ход реализации проекта "Парки в лесу" - РИА Новости, 29.07.2024
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Вологодская область
 
17:58 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/proekt-1962765843.html
Глава Вологодчины оценил ход реализации проекта "Парки в лесу"
Глава Вологодчины оценил ход реализации проекта "Парки в лесу" - РИА Новости, 29.07.2024
Глава Вологодчины оценил ход реализации проекта "Парки в лесу"
В ходе выездного совещания врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов проинспектировал ход реализации проекта "Парки в лесу" на территории... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:58
2024-07-29T17:58
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В ходе выездного совещания врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов проинспектировал ход реализации проекта "Парки в лесу" на территории архитектурно-этнографического музея "Семенково", сообщает пресс-служба регионального правительства. Зимой между поселком Семенково и деревней Ермолово будет функционировать лыжная трасса, а в летний период она будет использоваться как тропа здоровья. "Это пилотный проект, образцовый. Особенно зимой и в ночное время здесь нужны камеры и пункт охраны. Нужно, чтобы люди могли и покушать, и взять напрокат палки для скандинавской ходьбы, санки, лыжи, ватрушки. Большую рубленую горку для детей нужно поставить. И архитектурно, и тематически все должно сочетаться с географическим комплексом: из музея "Семенково" люди могут сюда прийти и обратно. Поэтому в единую культурную экосистему все должно быть зашито", - сказал Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что крайне важно провести освещение, обустроить пункты обогрева, провести четкие инженерные расчеты, предусмотреть дренажную систему и уплотнить поверхность дорожек. "Привлекайте специалистов, консультантов. Нужно мнение науки, чтобы после сдачи не было сюрпризов, таких как скопление, застой воды", - подчеркнул Филимонов. На текущий момент техническая готовность проекта составляет 70%. Уже установлена входная группа, монтируются осветительные конструкции, готова часть беседок и скамеек. На территории будут располагаться гостиничный комплекс с рестораном и прокатом велосипедного и лыжного инвентаря, а также места для глэмпинга. На протяжении всей тропы будут установлены пять пунктов обогрева со всеми удобствами. Сейчас эксперты рассматривают возможность установки детской площадки, говорится в сообщении. До сентября планируется подготовить первую очередь реализации проекта, до 1 декабря – вторую очередь. Всего в рамках проекта "Парки в лесу", инициированного Филимоновым, будет обустроено 16 парков в 14 муниципальных образованиях. Среди них – лыжный маршрут в селе Верховажье, туристическая зона "Дедов остров" в Тотемском округе, "Тропа сказок" в поселке Новое Домозерово, велосипедная трасса в национальном парке "Русский север", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231201/velikiy_ustyug-1913142229.html
https://ria.ru/20231009/internet-1901572615.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов

Глава Вологодчины оценил ход реализации проекта "Парки в лесу"

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиГлава Вологодчины оценил ход реализации проекта "Парки в лесу"
Глава Вологодчины оценил ход реализации проекта Парки в лесу - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В ходе выездного совещания врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов проинспектировал ход реализации проекта "Парки в лесу" на территории архитектурно-этнографического музея "Семенково", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Зимой между поселком Семенково и деревней Ермолово будет функционировать лыжная трасса, а в летний период она будет использоваться как тропа здоровья.
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"Это пилотный проект, образцовый. Особенно зимой и в ночное время здесь нужны камеры и пункт охраны. Нужно, чтобы люди могли и покушать, и взять напрокат палки для скандинавской ходьбы, санки, лыжи, ватрушки. Большую рубленую горку для детей нужно поставить. И архитектурно, и тематически все должно сочетаться с географическим комплексом: из музея "Семенково" люди могут сюда прийти и обратно. Поэтому в единую культурную экосистему все должно быть зашито", - сказал Филимонов, слова которого привели в пресс-службе.
Он добавил, что крайне важно провести освещение, обустроить пункты обогрева, провести четкие инженерные расчеты, предусмотреть дренажную систему и уплотнить поверхность дорожек. "Привлекайте специалистов, консультантов. Нужно мнение науки, чтобы после сдачи не было сюрпризов, таких как скопление, застой воды", - подчеркнул Филимонов.
На текущий момент техническая готовность проекта составляет 70%. Уже установлена входная группа, монтируются осветительные конструкции, готова часть беседок и скамеек. На территории будут располагаться гостиничный комплекс с рестораном и прокатом велосипедного и лыжного инвентаря, а также места для глэмпинга. На протяжении всей тропы будут установлены пять пунктов обогрева со всеми удобствами. Сейчас эксперты рассматривают возможность установки детской площадки, говорится в сообщении.
До сентября планируется подготовить первую очередь реализации проекта, до 1 декабря – вторую очередь.
Всего в рамках проекта "Парки в лесу", инициированного Филимоновым, будет обустроено 16 парков в 14 муниципальных образованиях. Среди них – лыжный маршрут в селе Верховажье, туристическая зона "Дедов остров" в Тотемском округе, "Тропа сказок" в поселке Новое Домозерово, велосипедная трасса в национальном парке "Русский север", добавили в пресс-службе.
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Вологодская областьВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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