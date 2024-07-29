https://ria.ru/20240729/produkty-1962585982.html

Врач назвала продукты, способствующие похудению

Врач назвала продукты, способствующие похудению - РИА Новости, 29.07.2024

Врач назвала продукты, способствующие похудению

Для похудения рекомендуется есть продукты с низким содержанием калорий, но достаточным количеством белков, жиров и углеводов, в первую очередь полезно... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T03:13

2024-07-29T03:13

2024-07-29T03:13

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Для похудения рекомендуется есть продукты с низким содержанием калорий, но достаточным количеством белков, жиров и углеводов, в первую очередь полезно употреблять в пищу шпинат, руколу, салат, а также грейпфруты и авокадо, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова. "Мы употребляем продукты, и все продукты содержат калории. Калории - это источник энергии для организма, но, чтобы не было набора веса, мы понимаем, что у нас продукты должны быть малокалорийные, обеспечивать должны нас энергией, но при этом еще содержать полезные витамины и минералы. Поэтому питание должно быть разнообразным, и оно должно содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов", - сказала Кондратова. По словам врача, в первую очередь рекомендуется есть шпинат, руколу, салат - это продукты с минимальным количеством калорий, но при этом содержащие клетчатку, необходимые витамины и минералы, также они ускоряют обмен веществ. Также полезно есть грейпфруты, они содержит ферменты, которые ускоряют расщепление жиров и подавляют чувство голода. Их рекомендуется употреблять перед приемом пищи. "Но у грейпфрута есть такая особенность, что часто при приеме с определенными лекарственными препаратами он может, соответственно, ухудшать их биодоступность и действие. Поэтому перед употреблением надо проконсультировать с врачом, если вы принимаете какие-то препараты", - отметила эндокринолог. Среди полезных продуктов врач назвала авокадо. Он содержит большое количество мононенасыщенных жирных кислот, при этом улучшает липидный профиль и препятствует отложению жира в области живота. При его калорийности рекомендуется употреблять 100 граммов в день. Также важно есть яйца, яблоки, бобовые и морскую рыбу: лосось, скумбрию, тунец.

https://ria.ru/20240721/endokrinolog-1960988628.html

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общество, здоровье - общество, россия