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Жителя Ставрополья осудили на семь лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 29.07.2024
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17:58 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/prigovor-1962766231.html
Жителя Ставрополья осудили на семь лет колонии за подготовку теракта
Жителя Ставрополья осудили на семь лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 29.07.2024
Жителя Ставрополья осудили на семь лет колонии за подготовку теракта
Южный окружной военный суд приговорил к семи годам Сергея Станчева, готовившего теракт на Ставрополье по заданию легиона "Свобода России"*, это первый приговор... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:58
2024-07-29T17:58
ессентуки
ставропольский край
пятигорск
россия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам Сергея Станчева, готовившего теракт на Ставрополье по заданию легиона "Свобода России"*, это первый приговор ростовского суда по делу о сотрудничестве с иностранной организацией, передает корреспондент РИА Новости. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Станчеву окончательно семь лет лишения свободы", - сказал судья. Как уточнил агентству представитель суда, это первый приговор Южного окружного военного суда по статье 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Также Станчеву вменялась статья о приготовлении к теракту. По данным следствия, в январе прошлого года Станчев, находясь в городе Ессентуки Ставропольского края и будучи недовольным проведением Российской Федерацией спецоперации, позвонил по номеру украинского государственного проекта "Хочу жить" и заявил, что хочет вступить в украинское вооруженное формирование для сопротивления ВС России. Через несколько дней, как установило следствие, со Станчевым связался представитель украинского военизированного объединения легион "Свобода России"* и предложил сотрудничество на конфиденциальной основе, на что он согласился. Так, по поручению представителя украинского легиона в конце января - начале февраля 2023 года Станчев вел наблюдение и видеосъемку военного комиссариата в Пятигорске, а также согласился его поджечь для дестабилизации деятельности органов власти. Для этого, по данным суда, 7-8 февраля он купил компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и начал ее приготовление. Совершить поджог военкомата он не успел, так как его задержали полицейские.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240624/podzhog-1955113901.html
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ессентуки, ставропольский край, пятигорск, россия, происшествия
Ессентуки, Ставропольский край, Пятигорск, Россия, Происшествия
Жителя Ставрополья осудили на семь лет колонии за подготовку теракта

Суд дал семь лет колонии жителю Ставрополья за подготовку поджога военкомата

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам Сергея Станчева, готовившего теракт на Ставрополье по заданию легиона "Свобода России"*, это первый приговор ростовского суда по делу о сотрудничестве с иностранной организацией, передает корреспондент РИА Новости.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Станчеву окончательно семь лет лишения свободы", - сказал судья.
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Как уточнил агентству представитель суда, это первый приговор Южного окружного военного суда по статье 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Также Станчеву вменялась статья о приготовлении к теракту.
По данным следствия, в январе прошлого года Станчев, находясь в городе Ессентуки Ставропольского края и будучи недовольным проведением Российской Федерацией спецоперации, позвонил по номеру украинского государственного проекта "Хочу жить" и заявил, что хочет вступить в украинское вооруженное формирование для сопротивления ВС России. Через несколько дней, как установило следствие, со Станчевым связался представитель украинского военизированного объединения легион "Свобода России"* и предложил сотрудничество на конфиденциальной основе, на что он согласился.
Так, по поручению представителя украинского легиона в конце января - начале февраля 2023 года Станчев вел наблюдение и видеосъемку военного комиссариата в Пятигорске, а также согласился его поджечь для дестабилизации деятельности органов власти. Для этого, по данным суда, 7-8 февраля он купил компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и начал ее приготовление. Совершить поджог военкомата он не успел, так как его задержали полицейские.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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