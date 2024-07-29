Жителя Ставрополья осудили на семь лет колонии за подготовку теракта
Суд дал семь лет колонии жителю Ставрополья за подготовку поджога военкомата
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам Сергея Станчева, готовившего теракт на Ставрополье по заданию легиона "Свобода России"*, это первый приговор ростовского суда по делу о сотрудничестве с иностранной организацией, передает корреспондент РИА Новости.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Станчеву окончательно семь лет лишения свободы", - сказал судья.
Как уточнил агентству представитель суда, это первый приговор Южного окружного военного суда по статье 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Также Станчеву вменялась статья о приготовлении к теракту.
По данным следствия, в январе прошлого года Станчев, находясь в городе Ессентуки Ставропольского края и будучи недовольным проведением Российской Федерацией спецоперации, позвонил по номеру украинского государственного проекта "Хочу жить" и заявил, что хочет вступить в украинское вооруженное формирование для сопротивления ВС России. Через несколько дней, как установило следствие, со Станчевым связался представитель украинского военизированного объединения легион "Свобода России"* и предложил сотрудничество на конфиденциальной основе, на что он согласился.
Так, по поручению представителя украинского легиона в конце января - начале февраля 2023 года Станчев вел наблюдение и видеосъемку военного комиссариата в Пятигорске, а также согласился его поджечь для дестабилизации деятельности органов власти. Для этого, по данным суда, 7-8 февраля он купил компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и начал ее приготовление. Совершить поджог военкомата он не успел, так как его задержали полицейские.
* Запрещенная в России террористическая организация.