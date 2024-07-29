https://ria.ru/20240729/prigovor-1962766231.html

Жителя Ставрополья осудили на семь лет колонии за подготовку теракта

Жителя Ставрополья осудили на семь лет колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 29.07.2024

Жителя Ставрополья осудили на семь лет колонии за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к семи годам Сергея Станчева, готовившего теракт на Ставрополье по заданию легиона "Свобода России"*, это первый приговор... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:58

2024-07-29T17:58

2024-07-29T17:58

ессентуки

ставропольский край

пятигорск

россия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам Сергея Станчева, готовившего теракт на Ставрополье по заданию легиона "Свобода России"*, это первый приговор ростовского суда по делу о сотрудничестве с иностранной организацией, передает корреспондент РИА Новости. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Станчеву окончательно семь лет лишения свободы", - сказал судья. Как уточнил агентству представитель суда, это первый приговор Южного окружного военного суда по статье 275.1 ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Также Станчеву вменялась статья о приготовлении к теракту. По данным следствия, в январе прошлого года Станчев, находясь в городе Ессентуки Ставропольского края и будучи недовольным проведением Российской Федерацией спецоперации, позвонил по номеру украинского государственного проекта "Хочу жить" и заявил, что хочет вступить в украинское вооруженное формирование для сопротивления ВС России. Через несколько дней, как установило следствие, со Станчевым связался представитель украинского военизированного объединения легион "Свобода России"* и предложил сотрудничество на конфиденциальной основе, на что он согласился. Так, по поручению представителя украинского легиона в конце января - начале февраля 2023 года Станчев вел наблюдение и видеосъемку военного комиссариата в Пятигорске, а также согласился его поджечь для дестабилизации деятельности органов власти. Для этого, по данным суда, 7-8 февраля он купил компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и начал ее приготовление. Совершить поджог военкомата он не успел, так как его задержали полицейские.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240624/podzhog-1955113901.html

https://ria.ru/20240720/podzhog-1960967679.html

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ессентуки, ставропольский край, пятигорск, россия, происшествия