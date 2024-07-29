https://ria.ru/20240729/pridnestrove-1962612057.html

В Приднестровье поблагодарили российских миротворцев за службу

В Приднестровье поблагодарили российских миротворцев за службу - РИА Новости, 29.07.2024

В Приднестровье поблагодарили российских миротворцев за службу

Председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Коршунов поздравил с 32-й годовщиной ввода... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:38

2024-07-29T09:38

2024-07-29T09:38

в мире

молдавия

россия

александр коршунов

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Председатель Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Коршунов поздравил с 32-й годовщиной ввода миротворческих сил РФ в Приднестровье, выразив благодарность миротворцам от всего народа за службу, верность долгу и самоотверженность, сообщила пресс-служба парламента ПМР на сайте. "Народ Приднестровья высоко ценит вклад Российской Федерации по установлению мира и спокойствия на обоих берегах Днестра. 29 июля 1992 года было принято решение о вводе миротворческих сил в Приднестровье. Решительными действиями миротворцы России смогли остановить вооруженный конфликт на Днестре и это явилось решающим шагом к остановке боевых действий в нашей республике", - подчеркнул Коршунов. Он выразил уверенность в том, что высокое мастерство, слаженная, организованная работа, профессионализм и мужество российских миротворцев продолжат служить делу мира и успешному выполнению задач по сохранению стабильности на приднестровской земле. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 32 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20240619/pridnestrove-1953869020.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, россия, александр коршунов, приднестровская молдавская республика