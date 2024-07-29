В Приднестровье призвали продолжить миротворческую операцию России
Глава ПМР: миротворческая операция России в Приднестровье должна быть продолжена
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что миротворческая операция России в Приднестровье должна быть продолжена. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
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"Уважаемые представители воинского контингента Миротворческих сил Российской Федерации! Ваши профессионализм и мужество, усилия по поддержанию стабильности и безопасности на берегах Днестра заслуживают самых высоких слов благодарности. Убежден, что миротворческая операция должна быть продолжена", - отметил Красносельский в своем обращении в День ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье.
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Лидер Приднестровья также напомнил, что 32 года назад миротворческие силы Российской Федерации были введены в Приднестровье, и на берегах Днестра установился мир. По его словам, это событие остановило кровопролитие, и вооруженная агрессия Молдавии не достигла основной цели – захватить Приднестровье.
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"Миротворческие силы Российской Федерации сыграли ключевую роль в том, чтобы приднестровцы продолжали свободно жить и трудиться на своей земле. Мы благодарны России за мир, за то, что в самые сложные для Приднестровья времена она была рядом", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 32 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.