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На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 29.07.2024
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04:29 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/preduprezhdenie-1962590173.html
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 29.07.2024
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение объявлено на вторник в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с прохождением очередного циклона, информирует главное управление... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:29
2024-07-29T04:29
происшествия
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на вторник в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с прохождением очередного циклона, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Ночью и утром 30 июля на территории данных муниципальных образований ожидается сильный дождь (15-49 мм), местами очень сильный (50 мм и более за 12 часов и менее), - сообщает пресс-служба регионального главка. Спасатели направили в администрации Южно-Курильского и Курильского районов и во взаимодействующие структуры экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
https://ria.ru/20240729/chs-1962589097.html
россия
сахалинская область
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происшествия, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В Южно-Курильском и Курильском районах объявили экстренное предупреждение

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкБухта Малокурильская на острове Шикотан
Бухта Малокурильская на острове Шикотан - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Бухта Малокурильская на острове Шикотан. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на вторник в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с прохождением очередного циклона, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"Ночью и утром 30 июля на территории данных муниципальных образований ожидается сильный дождь (15-49 мм), местами очень сильный (50 мм и более за 12 часов и менее), - сообщает пресс-служба регионального главка.
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Углегорском районе Сахалина сняли режим ЧС
04:07
Спасатели направили в администрации Южно-Курильского и Курильского районов и во взаимодействующие структуры экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
 
ПроисшествияРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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