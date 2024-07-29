https://ria.ru/20240729/preduprezhdenie-1962590173.html

На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 29.07.2024

На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение объявлено на вторник в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с прохождением очередного циклона, информирует главное управление... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T04:29

2024-07-29T04:29

2024-07-29T04:29

происшествия

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/02/1532920293_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93691729ba85c83750d07eccf912757a.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на вторник в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с прохождением очередного циклона, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Ночью и утром 30 июля на территории данных муниципальных образований ожидается сильный дождь (15-49 мм), местами очень сильный (50 мм и более за 12 часов и менее), - сообщает пресс-служба регионального главка. Спасатели направили в администрации Южно-Курильского и Курильского районов и во взаимодействующие структуры экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

https://ria.ru/20240729/chs-1962589097.html

россия

сахалинская область

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происшествия, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)