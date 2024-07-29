https://ria.ru/20240729/preduprezhdenie-1962590173.html
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 29.07.2024
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение объявлено на вторник в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с прохождением очередного циклона, информирует главное управление... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:29
2024-07-29T04:29
2024-07-29T04:29
происшествия
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/02/1532920293_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93691729ba85c83750d07eccf912757a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на вторник в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с прохождением очередного циклона, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Ночью и утром 30 июля на территории данных муниципальных образований ожидается сильный дождь (15-49 мм), местами очень сильный (50 мм и более за 12 часов и менее), - сообщает пресс-служба регионального главка. Спасатели направили в администрации Южно-Курильского и Курильского районов и во взаимодействующие структуры экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
https://ria.ru/20240729/chs-1962589097.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/02/1532920293_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e1f30dab617e020d71c471a34dab76bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На южных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
В Южно-Курильском и Курильском районах объявили экстренное предупреждение
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на вторник в Южно-Курильском и Курильском районах в связи с прохождением очередного циклона, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"Ночью и утром 30 июля на территории данных муниципальных образований ожидается сильный дождь (15-49 мм), местами очень сильный (50 мм и более за 12 часов и менее), - сообщает пресс-служба регионального главка.
Спасатели направили в администрации Южно-Курильского и Курильского районов и во взаимодействующие структуры экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.