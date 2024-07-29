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Площадь лесных пожаров в Ярославской области сократилась на 20% - РИА Новости, 29.07.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:33 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/pozhary-1962734810.html
Площадь лесных пожаров в Ярославской области сократилась на 20%
Площадь лесных пожаров в Ярославской области сократилась на 20% - РИА Новости, 29.07.2024
Площадь лесных пожаров в Ярославской области сократилась на 20%
Площадь лесных пожаров в Ярославской области по итогам первого полугодия 2024 года сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:33
2024-07-29T16:33
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Ярославской области по итогам первого полугодия 2024 года сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона. Отмечается, что правительство контролирует работу по охране лесов от пожаров, проводимую в регионе в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". "По итогам первого полугодия в Ярославской области площадь лесных пожаров сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает областное правительство.Министр лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков рассказал, что профилактическая деятельность ведется сразу по нескольким направлениям: от патрулирований участков лесного фонда в ежедневном режиме и работы с населением до создания и прочистки минерализованных полос и мониторинга обстановки при помощи специальных камер в круглосуточном режиме. "Главное направление в охране лесов от пожаров – это своевременно принятые профилактические меры и оперативное тушение возгораний, если они возникли. Приобретение в прошлом году по инициативе губернатора Михаила Евраева 35 дополнительных камер за счет средств регионального бюджета стало большим подспорьем в данной работе", - уточнил Пеньков. По его словам, изображение с камер транслируется в региональную диспетчерскую службу и отслеживается круглосуточно. Так Ярославская область стала одним из первых регионов Российской Федерации, обеспечивших, благодаря инициативе губернатора, охват практически 100% территории лесного фонда для раннего обнаружения возгораний.
https://ria.ru/20240325/sotrudnik-1935773889.html
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ярославская область, нацпроекты, экология в россии
Ярославская область, Ярославская область, Нацпроекты, Экология в России

Площадь лесных пожаров в Ярославской области сократилась на 20%

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПоследствия лесного пожара
Последствия лесного пожара - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Последствия лесного пожара
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Ярославской области по итогам первого полугодия 2024 года сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона.
Отмечается, что правительство контролирует работу по охране лесов от пожаров, проводимую в регионе в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев наградил сотрудника охраны Крокус сити холла Алексея Осанушкова, спасшего более сотни людей при теракте. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Ярославский губернатор наградил сотрудника "Крокуса", спасавшего людей
25 марта, 22:31
"По итогам первого полугодия в Ярославской области площадь лесных пожаров сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает областное правительство.
Министр лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков рассказал, что профилактическая деятельность ведется сразу по нескольким направлениям: от патрулирований участков лесного фонда в ежедневном режиме и работы с населением до создания и прочистки минерализованных полос и мониторинга обстановки при помощи специальных камер в круглосуточном режиме.
«
"Главное направление в охране лесов от пожаров – это своевременно принятые профилактические меры и оперативное тушение возгораний, если они возникли. Приобретение в прошлом году по инициативе губернатора Михаила Евраева 35 дополнительных камер за счет средств регионального бюджета стало большим подспорьем в данной работе", - уточнил Пеньков.
По его словам, изображение с камер транслируется в региональную диспетчерскую службу и отслеживается круглосуточно. Так Ярославская область стала одним из первых регионов Российской Федерации, обеспечивших, благодаря инициативе губернатора, охват практически 100% территории лесного фонда для раннего обнаружения возгораний.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Ярославская областьЯрославская областьНацпроектыЭкология в России
 
 
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