https://ria.ru/20240729/pozhary-1962734810.html

Площадь лесных пожаров в Ярославской области сократилась на 20%

Площадь лесных пожаров в Ярославской области сократилась на 20% - РИА Новости, 29.07.2024

Площадь лесных пожаров в Ярославской области сократилась на 20%

Площадь лесных пожаров в Ярославской области по итогам первого полугодия 2024 года сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:33

2024-07-29T16:33

2024-07-29T16:33

ярославская область

ярославская область

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экология в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Ярославской области по итогам первого полугодия 2024 года сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона. Отмечается, что правительство контролирует работу по охране лесов от пожаров, проводимую в регионе в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". "По итогам первого полугодия в Ярославской области площадь лесных пожаров сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает областное правительство.Министр лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков рассказал, что профилактическая деятельность ведется сразу по нескольким направлениям: от патрулирований участков лесного фонда в ежедневном режиме и работы с населением до создания и прочистки минерализованных полос и мониторинга обстановки при помощи специальных камер в круглосуточном режиме. "Главное направление в охране лесов от пожаров – это своевременно принятые профилактические меры и оперативное тушение возгораний, если они возникли. Приобретение в прошлом году по инициативе губернатора Михаила Евраева 35 дополнительных камер за счет средств регионального бюджета стало большим подспорьем в данной работе", - уточнил Пеньков. По его словам, изображение с камер транслируется в региональную диспетчерскую службу и отслеживается круглосуточно. Так Ярославская область стала одним из первых регионов Российской Федерации, обеспечивших, благодаря инициативе губернатора, охват практически 100% территории лесного фонда для раннего обнаружения возгораний.

https://ria.ru/20240325/sotrudnik-1935773889.html

https://ria.ru/20240320/ekologiya-1934578131.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, нацпроекты, экология в россии