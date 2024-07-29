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В России потушили 37 природных пожаров за сутки
В России потушили 37 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 29.07.2024
В России потушили 37 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 37 природных пожаров на площади 17 679 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:45
2024-07-29T08:45
2024-07-29T08:45
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 37 природных пожаров на площади 17 679 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.07.2024 года в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 17 679 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ было 256 лесных пожаров на площади 818 661 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 109 пожаров на 527 369 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 37 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади 17 679 гектаров