https://ria.ru/20240729/pozhar-1962591339.html
В Хабаровском крае сгорел частный приют для животных
В Хабаровском крае сгорел частный приют для животных - РИА Новости, 29.07.2024
В Хабаровском крае сгорел частный приют для животных
Более 60 собак и кошек сгорели в частном приюте для животных в поселке Ванино Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T04:59
2024-07-29T04:59
2024-07-29T04:59
происшествия
ванино
хабаровский край
ванинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Более 60 собак и кошек сгорели в частном приюте для животных в поселке Ванино Хабаровского края, сообщает краевой главк МЧС. По данным спасателей, пожар произошел накануне. Огонь охватил старое одноэтажное здание по улице Гарнизонной. Сооружение было приспособлено под частный приют для животных. Полностью работы на месте происшествия пожарными были завершены поздним вечером в воскресенье. "В поселке Ванино Ванинского района дознаватели отдела надзорной деятельности... устанавливают причину пожара в частном приюте для животных. Общая площадь пожара составила 564 квадратных метра. Полностью сгорела крыша здания и внутренние помещения. Никто из людей в результате возгорания не пострадал. От пожара и отравления продуктами горения погибло более 60 собак и кошек", - говорится в сообщении. В настоящий момент рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе аварийный режим работы электрооборудования, уточняет МЧС.
https://ria.ru/20240728/pozhar-1962549252.html
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происшествия, ванино, хабаровский край, ванинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ванино, Хабаровский край, Ванинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае сгорел частный приют для животных
В Хабаровском крае более 60 собак и кошек сгорели в частном приюте для животных