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ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 29.07.2024 (обновлено: 18:57 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/postavki-1962780435.html
ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы
ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы - РИА Новости, 29.07.2024
ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы
Германия в рамках нового пакета военной помощи передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard, 10 надводных... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:54
2024-07-29T18:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия в рамках нового пакета военной помощи передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard, 10 надводных беспилотников, а также - в сотрудничестве с Данией - восемь танков Leopard 1A5, следует из обновлённого списка поставленной Украине военной технике на сайте правительства ФРГ. Кроме того, Германия передала Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2, 10 наземных РЛС, около 25 тысяч касок и один полевой госпиталь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
https://ria.ru/20240729/pomosch-1962768264.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО
ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы

ФРГ передала Украине 8 танков Leopard 1A5, 10 БПЛА и 21 тыс боеприпасов

CC BY 2.0 / 270862 / Leopard 1A5Танк Leopard 1A5
Танк Leopard 1A5 - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
CC BY 2.0 / 270862 / Leopard 1A5
Танк Leopard 1A5. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия в рамках нового пакета военной помощи передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard, 10 надводных беспилотников, а также - в сотрудничестве с Данией - восемь танков Leopard 1A5, следует из обновлённого списка поставленной Украине военной технике на сайте правительства ФРГ.
Кроме того, Германия передала Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2, 10 наземных РЛС, около 25 тысяч касок и один полевой госпиталь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Запад испугался возмездия России
25 июля, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
США выделят новый пакет помощи Украине
Вчера, 18:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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