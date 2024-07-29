https://ria.ru/20240729/postavki-1962780435.html
ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы
ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы - РИА Новости, 29.07.2024
ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы
Германия в рамках нового пакета военной помощи передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard, 10 надводных... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:54
2024-07-29T18:54
2024-07-29T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910496411_0:158:2048:1310_1920x0_80_0_0_521620c54c13803f973580becb0e4a5a.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия в рамках нового пакета военной помощи передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard, 10 надводных беспилотников, а также - в сотрудничестве с Данией - восемь танков Leopard 1A5, следует из обновлённого списка поставленной Украине военной технике на сайте правительства ФРГ. Кроме того, Германия передала Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2, 10 наземных РЛС, около 25 тысяч касок и один полевой госпиталь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
https://ria.ru/20240729/pomosch-1962768264.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910496411_126:0:1949:1367_1920x0_80_0_0_40c9e0f33701d71152d9de3602df8104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО
ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы
ФРГ передала Украине 8 танков Leopard 1A5, 10 БПЛА и 21 тыс боеприпасов