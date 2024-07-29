https://ria.ru/20240729/postavki-1962780435.html

ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы

ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы - РИА Новости, 29.07.2024

ФРГ передала Украине танки Leopard 1A5, десять беспилотников и боеприпасы

Германия в рамках нового пакета военной помощи передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard, 10 надводных... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:54

2024-07-29T18:54

2024-07-29T18:57

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Германия в рамках нового пакета военной помощи передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard, 10 надводных беспилотников, а также - в сотрудничестве с Данией - восемь танков Leopard 1A5, следует из обновлённого списка поставленной Украине военной технике на сайте правительства ФРГ. Кроме того, Германия передала Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2, 10 наземных РЛС, около 25 тысяч касок и один полевой госпиталь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

https://ria.ru/20240729/pomosch-1962768264.html

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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, нато