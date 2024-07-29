https://ria.ru/20240729/poshliny-1962798870.html

Часть продукции из ДНР и ЛНР исключили из-под действия "курсовых" пошлин

Часть продукции из ДНР и ЛНР исключили из-под действия "курсовых" пошлин - РИА Новости, 29.07.2024

Часть продукции из ДНР и ЛНР исключили из-под действия "курсовых" пошлин

Российское правительство приняло решение временно исключить из-под действия "курсовых" экспортных пошлин часть продукции, произведенной в ДНР и ЛНР, говорится в РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:57

2024-07-29T20:57

2024-07-29T20:57

экономика

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российское правительство приняло решение временно исключить из-под действия "курсовых" экспортных пошлин часть продукции, произведенной в ДНР и ЛНР, говорится в сообщении кабмина. "Правительство приняло решение о временном исключении из‑под действия "курсовых" экспортных пошлин отдельных видов продукции, которая производится в Донецкой и Луганской народных республиках. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина. Так, до 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении 900 тысяч тонн полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, 16 тысяч тонн ферросилиция, а также 200 тысяч тонн коксовой продукции. Кроме того, с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года нулевые ставки вывозных таможенных пошлин будут действовать в отношении 80 тысяч тонн чугуна и 184 тысяч тонн катанки. "Решение позволит повысить конкурентоспособность поставщиков продукции из новых регионов, сохранить уровень рентабельности компаний, а также даст им возможность получить дополнительную экспортную выручку", - указано в сообщении. Гибкие экспортные пошлины действуют в России с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.

https://ria.ru/20240719/poshliny-1960847238.html

https://ria.ru/20231229/poshliny-1918917436.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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экономика, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия