https://ria.ru/20240729/pomosch-1962666608.html
Еще три машины гуманитарной помощи отправили нижегородским участникам СВО
Еще три машины гуманитарной помощи отправили нижегородским участникам СВО - РИА Новости, 29.07.2024
Еще три машины гуманитарной помощи отправили нижегородским участникам СВО
Очередной гуманитарный конвой из трех автомобилей отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:05
2024-07-29T13:05
2024-07-29T13:05
надежные люди
нижегородская область
гуманитарная помощь
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Очередной гуманитарный конвой из трех автомобилей отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает Дом народного единства. Координационный центр по поддержке военнослужащих и их семей, действующий на базе Дома народного единства, сформировал груз по конкретным заявкам из воинских частей. "Акцент сделан на дополнительной современной технике, которая помогает выполнению боевых задач, и инструментах для обустройства солдатского быта. Гуманитарный конвой из трёх автомобилей укомплектован всем необходимым: это дизельные генераторы, бензопилы, летательные аппараты", - говорится в сообщении. Внес свой вклад в общее дело помощи фронту и один из представителей нижегородского бизнес-сообщества. "Везем ёмкости для питьевой воды, утеплитель для блиндажей, одноразовую посуду, спальные мешки и многое другое. Призываю всё бизнес-сообщество сплотиться и помочь нашим бойцам приблизить Победу", - приводятся в сообщении слова нижегородского предпринимателя Андрея Богданова. Один из нижегородских военнослужащих приехал из зоны СВО в Нижний Новгород специально для того, чтобы принять гуманитарный груз. От имени бойцов он поблагодарил земляков за помощь и поддержку. Отмечается, что с начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили уже более 600 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.
https://ria.ru/20240729/pomosch-1962634449.html
https://ria.ru/20240726/gumpomosch-1962203294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Нижегородская область, Гуманитарная помощь, СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Очередной гуманитарный конвой из трех автомобилей отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции, сообщает Дом народного единства.
Координационный центр по поддержке военнослужащих и их семей, действующий на базе Дома народного единства, сформировал груз по конкретным заявкам из воинских частей.
"Акцент сделан на дополнительной современной технике, которая помогает выполнению боевых задач, и инструментах для обустройства солдатского быта. Гуманитарный конвой из трёх автомобилей укомплектован всем необходимым: это дизельные генераторы, бензопилы, летательные аппараты", - говорится в сообщении.
Внес свой вклад в общее дело помощи фронту и один из представителей нижегородского бизнес-сообщества.
"Везем ёмкости для питьевой воды, утеплитель для блиндажей, одноразовую посуду, спальные мешки и многое другое. Призываю всё бизнес-сообщество сплотиться и помочь нашим бойцам приблизить Победу", - приводятся в сообщении слова нижегородского предпринимателя Андрея Богданова.
Один из нижегородских военнослужащих приехал из зоны СВО в Нижний Новгород
специально для того, чтобы принять гуманитарный груз. От имени бойцов он поблагодарил земляков за помощь и поддержку.
Отмечается, что с начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправили уже более 600 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.