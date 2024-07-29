https://ria.ru/20240729/polsha-1962662828.html

В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ

В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024

В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ

Польша выделила 50 миллионов евро в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:54

2024-07-29T12:54

2024-07-29T13:02

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радослав сикорский

петр павел

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Польша выделила 50 миллионов евро в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight."Мы высоко ценим чешскую инициативу, на которую мы выделили 50 миллионов евро", — сказал он.Сикорский не уточнил, когда средства передадут Праге.Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч ежемесячно.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.

https://ria.ru/20240724/polsha-1961600772.html

https://ria.ru/20240506/polsha-1944138712.html

украина

польша

чехия

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в мире, украина, польша, чехия, радослав сикорский, петр павел, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16