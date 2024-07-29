https://ria.ru/20240729/polsha-1962662828.html
В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ
В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ
Польша выделила 50 миллионов евро в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:54
2024-07-29T12:54
2024-07-29T13:02
в мире
украина
польша
чехия
радослав сикорский
петр павел
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102939/49/1029394994_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6c39124642269c948f0607456f06199d.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Польша выделила 50 миллионов евро в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight."Мы высоко ценим чешскую инициативу, на которую мы выделили 50 миллионов евро", — сказал он.Сикорский не уточнил, когда средства передадут Праге.Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч ежемесячно.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.
https://ria.ru/20240724/polsha-1961600772.html
https://ria.ru/20240506/polsha-1944138712.html
украина
польша
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102939/49/1029394994_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_f4b3e80e246080812b2c99c5ba74d9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, чехия, радослав сикорский, петр павел, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Польша, Чехия, Радослав Сикорский, Петр Павел, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, F-16
В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ
Сикорский: Польша выделила 50 миллионов евро на новые боеприпасы для ВСУ
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Польша выделила 50 миллионов евро в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight
.
"Мы высоко ценим чешскую инициативу, на которую мы выделили 50 миллионов евро", — сказал он.
Сикорский не уточнил, когда средства передадут Праге.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч ежемесячно.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.