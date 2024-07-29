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В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
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12:54 29.07.2024 (обновлено: 13:02 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/polsha-1962662828.html
В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ
В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ
Польша выделила 50 миллионов евро в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:54
2024-07-29T13:02
в мире
украина
польша
чехия
радослав сикорский
петр павел
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Польша выделила 50 миллионов евро в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight."Мы высоко ценим чешскую инициативу, на которую мы выделили 50 миллионов евро", — сказал он.Сикорский не уточнил, когда средства передадут Праге.Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч ежемесячно.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.
https://ria.ru/20240724/polsha-1961600772.html
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в мире, украина, польша, чехия, радослав сикорский, петр павел, александр сырский, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Польша, Чехия, Радослав Сикорский, Петр Павел, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, F-16
В Польше раскрыли, сколько потратили на новые боеприпасы для ВСУ

Сикорский: Польша выделила 50 миллионов евро на новые боеприпасы для ВСУ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Польша выделила 50 миллионов евро в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight.
"Мы высоко ценим чешскую инициативу, на которую мы выделили 50 миллионов евро", — сказал он.
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Сикорский не уточнил, когда средства передадут Праге.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч ежемесячно.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью британскому изданию The Guardian, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии. Он также указал на то, что Россия превосходит Украину в авиации и обладает сильной противовоздушной обороной, что не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к фронту ближе чем на 40 километров. Главком признал, что без мобилизации на Украине не сможет создать необходимые резервы и бригады. Он призвал граждан Украины, живущих за пределами страны, также принять участие в мобилизации.
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В миреУкраинаПольшаЧехияРадослав СикорскийПетр ПавелАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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