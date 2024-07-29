Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/pogoda-1962599400.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.07.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Порывистый ветер, дожди в первой половине дня и температура воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:03
2024-07-29T08:03
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954357529_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1905a136eb412af0f18ec4a48897698f.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Порывистый ветер, дожди в первой половине дня и температура воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, во второй половине дня скажется влияние тыловой холодной части циклона. В такой ситуации в Москве облачно, во второй половине дня неустойчивые прояснения, временами, преимущественно в первой половине дня, пройдут дожди. Днем в Москве плюс 19 – плюс 21, по области от 18 до 23 градусов тепла", – отметил синоптик. Он добавил, что ожидается порывистый юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240728/pogoda-1962542544.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954357529_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_868212e9d9a7bbea1764230849e2b39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются дожди и до 21 градуса тепла

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушка бежит с зонтом во время дождя в Москве
Девушка бежит с зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Девушка бежит с зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Порывистый ветер, дожди в первой половине дня и температура воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, во второй половине дня скажется влияние тыловой холодной части циклона. В такой ситуации в Москве облачно, во второй половине дня неустойчивые прояснения, временами, преимущественно в первой половине дня, пройдут дожди. Днем в Москве плюс 19 – плюс 21, по области от 18 до 23 градусов тепла", – отметил синоптик.
Он добавил, что ожидается порывистый юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Люди отдыхают на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Москве завершилось жаркое лето
28 июля, 17:58
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала