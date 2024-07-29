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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.07.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Порывистый ветер, дожди в первой половине дня и температура воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:03
2024-07-29T08:03
2024-07-29T08:03
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Порывистый ветер, дожди в первой половине дня и температура воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, во второй половине дня скажется влияние тыловой холодной части циклона. В такой ситуации в Москве облачно, во второй половине дня неустойчивые прояснения, временами, преимущественно в первой половине дня, пройдут дожди. Днем в Москве плюс 19 – плюс 21, по области от 18 до 23 градусов тепла", – отметил синоптик. Он добавил, что ожидается порывистый юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются дожди и до 21 градуса тепла