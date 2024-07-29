https://ria.ru/20240729/poezd-1962807791.html

При сходе поезда под Волгоградом пострадали три жителя Самарской области

При сходе поезда под Волгоградом пострадали три жителя Самарской области - РИА Новости, 29.07.2024

При сходе поезда под Волгоградом пострадали три жителя Самарской области

Три жителя Самарской области пострадали в результате схода поезда Казань - Адлер в Волгоградской области, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:40

2024-07-29T22:40

2024-07-29T22:40

происшествия

самарская область

казань

адлер

вячеслав федорищев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Три жителя Самарской области пострадали в результате схода поезда Казань - Адлер в Волгоградской области, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 10 детей. Движение поездов на перегоне остановлено. "Сегодня в Волгоградской области произошел сход поезда с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер. В нем ехали и жители Самарской области. На данный момент известно, что медицинская помощь понадобилась трем нашим землякам", - написал Федорищев. Он добавил, что у пострадавших нет серьезных травм, при этом регион готов оказать любую необходимую помощь.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

самарская область

казань

адлер

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происшествия, самарская область, казань, адлер, вячеслав федорищев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом