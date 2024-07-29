https://ria.ru/20240729/poezd-1962784527.html
Участники студотрядов оказали помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом
Участники студотрядов оказали помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Участники студотрядов оказали помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом
Участники Российских студенческих отрядов работали проводниками на поезде, который сошел с рельсов под Волгоградом, и помогали пострадавшим, а также продолжают... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:16
2024-07-29T19:16
2024-07-29T20:10
происшествия
котельниково
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Участники Российских студенческих отрядов работали проводниками на поезде, который сошел с рельсов под Волгоградом, и помогали пострадавшим, а также продолжают помогать оперативным службам, сообщил РИА Новости председатель РСО Михаил Киселев. "В числе проводников пассажирского поезда "Казань - Адлер", который в результате аварии сегодня сошел с рельсов, работали 18 человек – представители Российских студенческих отрядов… Во время аварии наши ребята среагировали профессионально, оказывали необходимую помощь пассажирам, продолжают помогают оперативным службам в эвакуации", - отметил собеседник агентства. Киселев также рассказал о том, что трое представителей РСО госпитализированы. "Железная дорога это место с повышенно опасностью. Все участники отрядов проводников проходят обучение перед трудоустройством, сдают экзамены. Перед каждым выездом проводятся обязательные инструктажи. Мы находимся на связи с ребятами, при необходимости будет оказана любая поддержка и помощь", - добавил председатель РСО. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.Также Киселев рассказал о травмах, которые получили участники РСО."Три человека госпитализированы с небольшими порезами и подозрениями на сотрясение. Одна девушка получила компрессионный перелом, ей также оказывается медицинская помощь в местной больнице. Также у одного из пострадавших ожог, а другой получил ушиб руки, они получили медпомощь на месте. Со всеми пострадавшими работают специалисты", - уточнил он.
https://ria.ru/20240729/mchs-1962778495.html
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происшествия, котельниково, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия
Происшествия, Котельниково, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия
Участники студотрядов оказали помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом
Члены РСО помогали пострадавшим при сходе с рельсов поезда под Волгоградом
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Участники Российских студенческих отрядов работали проводниками на поезде, который сошел с рельсов под Волгоградом, и помогали пострадавшим, а также продолжают помогать оперативным службам, сообщил РИА Новости председатель РСО Михаил Киселев.
"В числе проводников пассажирского поезда "Казань - Адлер", который в результате аварии сегодня сошел с рельсов, работали 18 человек – представители Российских студенческих отрядов… Во время аварии наши ребята среагировали профессионально, оказывали необходимую помощь пассажирам, продолжают помогают оперативным службам в эвакуации", - отметил собеседник агентства.
Киселев также рассказал о том, что трое представителей РСО госпитализированы.
"Железная дорога это место с повышенно опасностью. Все участники отрядов проводников проходят обучение перед трудоустройством, сдают экзамены. Перед каждым выездом проводятся обязательные инструктажи. Мы находимся на связи с ребятами, при необходимости будет оказана любая поддержка и помощь", - добавил председатель РСО.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково
в Волгоградской области
водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань
- Адлер
. По данным МЧС РФ
, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
Также Киселев рассказал о травмах, которые получили участники РСО.
"Три человека госпитализированы с небольшими порезами и подозрениями на сотрясение. Одна девушка получила компрессионный перелом, ей также оказывается медицинская помощь в местной больнице. Также у одного из пострадавших ожог, а другой получил ушиб руки, они получили медпомощь на месте. Со всеми пострадавшими работают специалисты", - уточнил он.