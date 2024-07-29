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В Волгоградской области планируют буксировку десяти неповрежденных вагонов - РИА Новости, 29.07.2024
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17:37 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/poezd-1962759064.html
В Волгоградской области планируют буксировку десяти неповрежденных вагонов
В Волгоградской области планируют буксировку десяти неповрежденных вагонов - РИА Новости, 29.07.2024
В Волгоградской области планируют буксировку десяти неповрежденных вагонов
Буксировка 10 неповрежденных вагонов резервным локомотивом МЧС России планируется в Волгоградской области, в готовности к применению для оказания медпомощи... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:37
2024-07-29T17:37
происшествия
россия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962757854_0:420:2875:2037_1920x0_80_0_0_aaddf25f0e846431b5cf202b385fe90d.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Буксировка 10 неповрежденных вагонов резервным локомотивом МЧС России планируется в Волгоградской области, в готовности к применению для оказания медпомощи находится вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба ведомства. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено. "Силы МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим в Котельниковском районе. В готовности к применению находится вертолёт Ми-8 МЧС России, оснащённый медицинским модулем. Планируется буксировка резервным локомотивом 10 неповреждённых вагонов на станции Гремячая", - говорится в сообщении. Уточняется, что к месту аварии прибыли психологи МЧС России для оказания помощи пострадавшим пассажирам.
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происшествия, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области планируют буксировку десяти неповрежденных вагонов

Под Волгоградом планируется буксировка неповрежденных вагонов локомотивом МЧС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Сотрудники полиции на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
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Сотрудники полиции на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Буксировка 10 неповрежденных вагонов резервным локомотивом МЧС России планируется в Волгоградской области, в готовности к применению для оказания медпомощи находится вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба ведомства.
© vk.com/kotelnikovo_34Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области
Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© vk.com/kotelnikovo_34
Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
«
"Силы МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим в Котельниковском районе. В готовности к применению находится вертолёт Ми-8 МЧС России, оснащённый медицинским модулем. Планируется буксировка резервным локомотивом 10 неповреждённых вагонов на станции Гремячая", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к месту аварии прибыли психологи МЧС России для оказания помощи пострадавшим пассажирам.
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ПроисшествияРоссияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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