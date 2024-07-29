https://ria.ru/20240729/poezd-1962759064.html

В Волгоградской области планируют буксировку десяти неповрежденных вагонов

В Волгоградской области планируют буксировку десяти неповрежденных вагонов - РИА Новости, 29.07.2024

В Волгоградской области планируют буксировку десяти неповрежденных вагонов

Буксировка 10 неповрежденных вагонов резервным локомотивом МЧС России планируется в Волгоградской области, в готовности к применению для оказания медпомощи... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:37

2024-07-29T17:37

2024-07-29T17:37

происшествия

россия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Буксировка 10 неповрежденных вагонов резервным локомотивом МЧС России планируется в Волгоградской области, в готовности к применению для оказания медпомощи находится вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба ведомства. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено. "Силы МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим в Котельниковском районе. В готовности к применению находится вертолёт Ми-8 МЧС России, оснащённый медицинским модулем. Планируется буксировка резервным локомотивом 10 неповреждённых вагонов на станции Гремячая", - говорится в сообщении. Уточняется, что к месту аварии прибыли психологи МЧС России для оказания помощи пострадавшим пассажирам.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

россия

волгоградская область

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происшествия, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом