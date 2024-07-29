В Волгоградской области планируют буксировку десяти неповрежденных вагонов
Под Волгоградом планируется буксировка неповрежденных вагонов локомотивом МЧС
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Сотрудники полиции на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Буксировка 10 неповрежденных вагонов резервным локомотивом МЧС России планируется в Волгоградской области, в готовности к применению для оказания медпомощи находится вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба ведомства.
© vk.com/kotelnikovo_34Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области
© vk.com/kotelnikovo_34
Работа экстренных служб на месте схода поезда в Волгоградской области
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
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"Силы МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим в Котельниковском районе. В готовности к применению находится вертолёт Ми-8 МЧС России, оснащённый медицинским модулем. Планируется буксировка резервным локомотивом 10 неповреждённых вагонов на станции Гремячая", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к месту аварии прибыли психологи МЧС России для оказания помощи пострадавшим пассажирам.