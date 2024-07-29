https://ria.ru/20240729/poezd-1962756548.html
Из-за схода поезда под Волгоградом пострадал помощник машиниста
Из-за схода поезда под Волгоградом пострадал помощник машиниста - РИА Новости, 29.07.2024
Из-за схода поезда под Волгоградом пострадал помощник машиниста
Среди пострадавших после схода пассажирских вагонов в Волгоградской области, которые попали в больницу, есть помощник машиниста и два проводника-студотрядовца,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:27
2024-07-29T17:27
2024-07-29T17:27
происшествия
волгоградская область
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Среди пострадавших после схода пассажирских вагонов в Волгоградской области, которые попали в больницу, есть помощник машиниста и два проводника-студотрядовца, сообщили РЖД в своем Telegram-канале. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено. "По уточнённой информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда в Волгоградской области госпитализированы 30 человек, в том числе 12 детей. Также среди пострадавших, которые попали в больницу, – помощник машиниста, два проводника-студотрядовца и водитель автомобиля. Около 100 человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении РЖД. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962751934.html
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Из-за схода поезда под Волгоградом пострадал помощник машиниста
РЖД: в ЧП с поездом под Волгоградом пострадали помощник машиниста и 2 проводника