https://ria.ru/20240729/poezd-1962751934.html

На помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом направили ростовских хирургов

На помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом направили ростовских хирургов - РИА Новости, 29.07.2024

На помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом направили ростовских хирургов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:19

2024-07-29T17:19

2024-07-29T17:19

происшествия

волгоградская область

василий голубев

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

россия

ростовская область

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов для помощи пострадавшим из-за схода вагонов поезда Казань – Адлер. "Для помощи пострадавшим в аварии на железнодорожном переезде в Котельниково поручил направить в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов. Подготовили места для приема пострадавших в БСМП (больнице скорой медицинской помощи – ред.) Волгодонска и ЦРБ (центральной районной больнице – ред.) Дубовского района", - написал Голубев. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. С рельсов, по данным МЧС, сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

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происшествия, волгоградская область, василий голубев, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия, ростовская область