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На помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом направили ростовских хирургов
На помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом направили ростовских хирургов - РИА Новости, 29.07.2024
На помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом направили ростовских хирургов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:19
2024-07-29T17:19
2024-07-29T17:19
происшествия
волгоградская область
василий голубев
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
ростовская область
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что направил из региона в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов для помощи пострадавшим из-за схода вагонов поезда Казань – Адлер. "Для помощи пострадавшим в аварии на железнодорожном переезде в Котельниково поручил направить в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов. Подготовили места для приема пострадавших в БСМП (больнице скорой медицинской помощи – ред.) Волгодонска и ЦРБ (центральной районной больнице – ред.) Дубовского района", - написал Голубев. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. С рельсов, по данным МЧС, сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, волгоградская область, василий голубев, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия, ростовская область
Происшествия, Волгоградская область, Василий Голубев, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия, Ростовская область
На помощь пострадавшим на ж/д под Волгоградом направили ростовских хирургов
На помощь пострадавшим на ж/д в Котельниково направили ростовских хирургов