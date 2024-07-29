https://ria.ru/20240729/poezd-1962743859.html

За столкнувшимся с поездом под Волгоградом "Камазом" числятся четыре штрафа

За столкнувшимся с поездом под Волгоградом "Камазом" числятся четыре штрафа - РИА Новости, 29.07.2024

За столкнувшимся с поездом под Волгоградом "Камазом" числятся четыре штрафа

Четыре штрафа на 4,5 тысячи рублей выписаны на грузовой автомобиль "Камаз", столкнувшийся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер, все они выписаны на... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:07

2024-07-29T17:07

2024-07-29T17:08

происшествия

гибдд мвд рф

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

россия

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962741122_0:255:2737:1794_1920x0_80_0_0_d6b7c13d5d44c93192c432619ce425ed.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Четыре штрафа на 4,5 тысячи рублей выписаны на грузовой автомобиль "Камаз", столкнувшийся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер, все они выписаны на использовавшую грузовик московскую компанию ООО "Дастрой", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалов. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Как стало известно РИА Новости, грузовик принадлежит калининградской компании "Каркаде", которая занимается лизингом и сублизингом, а использовался он московской компанией "Дастрой". Три штрафа ГИБДД по 500 рублей и штраф иного органа на 3 тысячи рублей выписаны на столкнувшийся в понедельник с поездом грузовой автомобиль "Камаз", который использовался московской компанией "Дастрой". Общая сумма штрафов и исполнительских сборов, которую судебные приставы намерены взыскать с компании ООО "Дастрой" составляет 44,5 тысячи рублей. По данным администрации региона, в результате ЧП с поездом госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Состояние двоих пострадавших — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962742739.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия, волгоградская область