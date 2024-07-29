За столкнувшимся с поездом под Волгоградом "Камазом" числятся четыре штрафа
Штрафы на 4,5 тысяч рублей выписаны на столкнувшийся с поездом "Камаз"
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Четыре штрафа на 4,5 тысячи рублей выписаны на грузовой автомобиль "Камаз", столкнувшийся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер, все они выписаны на использовавшую грузовик московскую компанию ООО "Дастрой", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалов.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Как стало известно РИА Новости, грузовик принадлежит калининградской компании "Каркаде", которая занимается лизингом и сублизингом, а использовался он московской компанией "Дастрой".
Три штрафа ГИБДД по 500 рублей и штраф иного органа на 3 тысячи рублей выписаны на столкнувшийся в понедельник с поездом грузовой автомобиль "Камаз", который использовался московской компанией "Дастрой". Общая сумма штрафов и исполнительских сборов, которую судебные приставы намерены взыскать с компании ООО "Дастрой" составляет 44,5 тысячи рублей.
По данным администрации региона, в результате ЧП с поездом госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Состояние двоих пострадавших — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое.