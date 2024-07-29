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За столкнувшимся с поездом под Волгоградом "Камазом" числятся четыре штрафа - РИА Новости, 29.07.2024
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17:07 29.07.2024 (обновлено: 17:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962743859.html
За столкнувшимся с поездом под Волгоградом "Камазом" числятся четыре штрафа
За столкнувшимся с поездом под Волгоградом "Камазом" числятся четыре штрафа - РИА Новости, 29.07.2024
За столкнувшимся с поездом под Волгоградом "Камазом" числятся четыре штрафа
Четыре штрафа на 4,5 тысячи рублей выписаны на грузовой автомобиль "Камаз", столкнувшийся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер, все они выписаны на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:07
2024-07-29T17:08
происшествия
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
волгоградская область
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Четыре штрафа на 4,5 тысячи рублей выписаны на грузовой автомобиль "Камаз", столкнувшийся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер, все они выписаны на использовавшую грузовик московскую компанию ООО "Дастрой", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалов. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Как стало известно РИА Новости, грузовик принадлежит калининградской компании "Каркаде", которая занимается лизингом и сублизингом, а использовался он московской компанией "Дастрой". Три штрафа ГИБДД по 500 рублей и штраф иного органа на 3 тысячи рублей выписаны на столкнувшийся в понедельник с поездом грузовой автомобиль "Камаз", который использовался московской компанией "Дастрой". Общая сумма штрафов и исполнительских сборов, которую судебные приставы намерены взыскать с компании ООО "Дастрой" составляет 44,5 тысячи рублей. По данным администрации региона, в результате ЧП с поездом госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Состояние двоих пострадавших — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962742739.html
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происшествия, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия, волгоградская область
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия, Волгоградская область
За столкнувшимся с поездом под Волгоградом "Камазом" числятся четыре штрафа

Штрафы на 4,5 тысяч рублей выписаны на столкнувшийся с поездом "Камаз"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина локомотива пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кабина локомотива пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Четыре штрафа на 4,5 тысячи рублей выписаны на грузовой автомобиль "Камаз", столкнувшийся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер, все они выписаны на использовавшую грузовик московскую компанию ООО "Дастрой", которая занимается оптовой торговлей лесоматериалов.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Как стало известно РИА Новости, грузовик принадлежит калининградской компании "Каркаде", которая занимается лизингом и сублизингом, а использовался он московской компанией "Дастрой".
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Вчера, 17:04
Три штрафа ГИБДД по 500 рублей и штраф иного органа на 3 тысячи рублей выписаны на столкнувшийся в понедельник с поездом грузовой автомобиль "Камаз", который использовался московской компанией "Дастрой". Общая сумма штрафов и исполнительских сборов, которую судебные приставы намерены взыскать с компании ООО "Дастрой" составляет 44,5 тысячи рублей.
По данным администрации региона, в результате ЧП с поездом госпитализированы 30 человек, в том числе 15 детей. Состояние двоих пострадавших — водителя грузовика и пассажирки поезда — оценивается как тяжелое.
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ПроисшествияГИБДД МВД РФСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомРоссияВолгоградская область
 
 
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