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В Волгоградской области более 330 пассажиров поезда разместили в ПВР
В Волгоградской области более 330 пассажиров поезда разместили в ПВР - РИА Новости, 29.07.2024
В Волгоградской области более 330 пассажиров поезда разместили в ПВР
Более 330 пассажиров поезда, сошедшего с рельсов под Волгоградом, разместили в пунктах временного размещения, сообщает администрация региона в своем... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:04
2024-07-29T17:04
2024-07-29T17:04
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Более 330 пассажиров поезда, сошедшего с рельсов под Волгоградом, разместили в пунктах временного размещения, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. "Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на месте ДТП с участием поезда сообщил, что уже 339 человек находятся в пунктах временного размещения - ПВР оперативно были развернуты в Котельниковском районе", - говорится в сообщении властей. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Есть госпитализированные. Движение поездов на перегоне остановлено.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области более 330 пассажиров поезда разместили в ПВР
Более 330 пассажиров сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда разместили в ПВР