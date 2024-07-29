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Электроопоры на участке схода вагонов под Волгоградом не повреждены - РИА Новости, 29.07.2024
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15:44 29.07.2024
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Электроопоры на участке схода вагонов под Волгоградом не повреждены
Электроопоры на участке схода вагонов под Волгоградом не повреждены - РИА Новости, 29.07.2024
Электроопоры на участке схода вагонов под Волгоградом не повреждены
Участок железной дороги в Волгоградской области, на котором произошло ДТП и сошел с рельсов пассажирский поезд, однопутный, электроопоры не повреждены, сообщает РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:44
2024-07-29T15:44
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Участок железной дороги в Волгоградской области, на котором произошло ДТП и сошел с рельсов пассажирский поезд, однопутный, электроопоры не повреждены, сообщает администрация Котельниковского района в своем Telegram-канале. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход с рельсов восьми вагонов пассажирского поезда, 140 человек пострадали. "Участок железной дороги, на котором произошло ДТП, однопутный, электроопоры не повреждены. Ж/д состав состоит из 20 вагонов. Уже готовы шесть пунктов временного размещения (пять гостиниц и одно общежитие) в городе Котельниково", - говорится в сообщении властей.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия
Электроопоры на участке схода вагонов под Волгоградом не повреждены

Электроопоры на участке схода поезда с рельсов под Волгоградом не повреждены

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкАвтомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Автомобили спецслужб на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Участок железной дороги в Волгоградской области, на котором произошло ДТП и сошел с рельсов пассажирский поезд, однопутный, электроопоры не повреждены, сообщает администрация Котельниковского района в своем Telegram-канале.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход с рельсов восьми вагонов пассажирского поезда, 140 человек пострадали.
"Участок железной дороги, на котором произошло ДТП, однопутный, электроопоры не повреждены. Ж/д состав состоит из 20 вагонов. Уже готовы шесть пунктов временного размещения (пять гостиниц и одно общежитие) в городе Котельниково", - говорится в сообщении властей.
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ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомРоссия
 
 
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