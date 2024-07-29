https://ria.ru/20240729/poezd-1962707534.html

Губернатор Волгоградской области выехал на место ЧП с пассажирским поездом

Губернатор Волгоградской области выехал на место ЧП с пассажирским поездом - РИА Новости, 29.07.2024

Губернатор Волгоградской области выехал на место ЧП с пассажирским поездом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился к месту ЧП с пассажирским поездом, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:02

2024-07-29T15:02

2024-07-29T15:09

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

андрей бочаров

котельниково

казань

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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился к месту ЧП с пассажирским поездом, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направляется к месту ДТП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково", — говорится в сообщении администрации.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда, 140 человек пострадали.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

котельниково

казань

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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, андрей бочаров, котельниково, казань