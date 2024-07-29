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Губернатор Волгоградской области выехал на место ЧП с пассажирским поездом
Губернатор Волгоградской области выехал на место ЧП с пассажирским поездом - РИА Новости, 29.07.2024
Губернатор Волгоградской области выехал на место ЧП с пассажирским поездом
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился к месту ЧП с пассажирским поездом, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:02
2024-07-29T15:02
2024-07-29T15:09
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
андрей бочаров
котельниково
казань
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ВОЛГОГРАД, 29 июл — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился к месту ЧП с пассажирским поездом, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направляется к месту ДТП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково", — говорится в сообщении администрации.В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда, 140 человек пострадали.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, андрей бочаров, котельниково, казань
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Андрей Бочаров, Котельниково, Казань
Губернатор Волгоградской области выехал на место ЧП с пассажирским поездом
Бочаров выехал на место схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом