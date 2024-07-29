https://ria.ru/20240729/poezd-1962703136.html

В сошедшем поезде под Волгоградом не было организованных групп детей

В сошедшем поезде под Волгоградом не было организованных групп детей - РИА Новости, 29.07.2024

В сошедшем поезде под Волгоградом не было организованных групп детей

Организованных властями групп детей из Татарстана в поезде, столкнувшемся с грузовиком в Волгоградской области, не было, сообщили РИА Новости в министерстве по... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:38

2024-07-29T14:38

2024-07-29T14:38

происшествия

волгоградская область

казань

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

республика татарстан (татарстан)

россия

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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Организованных властями групп детей из Татарстана в поезде, столкнувшемся с грузовиком в Волгоградской области, не было, сообщили РИА Новости в министерстве по делам молодежи республики. "Централизованно организованных групп детей из Татарстана, следующих в детские лагеря, в данном поезда не было", - сказал собеседник агентства. В понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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происшествия, волгоградская область, казань, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, республика татарстан (татарстан), россия