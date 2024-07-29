https://ria.ru/20240729/poezd-1962703136.html
В сошедшем поезде под Волгоградом не было организованных групп детей
В сошедшем поезде под Волгоградом не было организованных групп детей - РИА Новости, 29.07.2024
В сошедшем поезде под Волгоградом не было организованных групп детей
Организованных властями групп детей из Татарстана в поезде, столкнувшемся с грузовиком в Волгоградской области, не было, сообщили РИА Новости в министерстве по... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:38
2024-07-29T14:38
2024-07-29T14:38
происшествия
волгоградская область
казань
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
республика татарстан (татарстан)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962684800_0:681:577:1006_1920x0_80_0_0_8950b920bbb84624292fda42b16615e9.jpg
КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Организованных властями групп детей из Татарстана в поезде, столкнувшемся с грузовиком в Волгоградской области, не было, сообщили РИА Новости в министерстве по делам молодежи республики. "Централизованно организованных групп детей из Татарстана, следующих в детские лагеря, в данном поезда не было", - сказал собеседник агентства. В понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоградская область
казань
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962684800_0:627:577:1060_1920x0_80_0_0_c1fa7ceedd39b4d3a604fe34bfcdadf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, казань, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, республика татарстан (татарстан), россия
Происшествия, Волгоградская область, Казань, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Республика Татарстан (Татарстан), Россия
В сошедшем поезде под Волгоградом не было организованных групп детей
В сошедшем с рельсов поезде Казань — Адлер не было организованных групп детей