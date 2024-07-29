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В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков - РИА Новости, 29.07.2024
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14:30 29.07.2024 (обновлено: 15:34 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962700692.html
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков - РИА Новости, 29.07.2024
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков
Двадцать две бригады "скорой" работают на месте ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, готов к вылету вертолет санитарной авиации, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:30
2024-07-29T15:34
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Двадцать две бригады "скорой" работают на месте ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, готов к вылету вертолет санитарной авиации, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. "На месте ЧП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая - Котельниково работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам на месте оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что вертолет санитарной авиации готов к вылету.
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Работа спасателей на месте схода поезда
Работа спасателей на месте схода поезда
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков

В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады скорой помощи

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Двадцать две бригады "скорой" работают на месте ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, готов к вылету вертолет санитарной авиации, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.
«
"На месте ЧП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая - Котельниково работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам на месте оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что вертолет санитарной авиации готов к вылету.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Поезд сошел с рельс через несколько минут после отъезда со станции в Коми
26 июня, 19:38
 
ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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