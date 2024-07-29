https://ria.ru/20240729/poezd-1962700692.html
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков - РИА Новости, 29.07.2024
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков
Двадцать две бригады "скорой" работают на месте ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, готов к вылету вертолет санитарной авиации, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:30
2024-07-29T14:30
2024-07-29T15:34
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Двадцать две бригады "скорой" работают на месте ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, готов к вылету вертолет санитарной авиации, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. "На месте ЧП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая - Котельниково работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам на месте оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что вертолет санитарной авиации готов к вылету.
https://ria.ru/20240626/poezd-1955689618.html
волгоградская область
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Работа спасателей на месте схода поезда
Работа спасателей на месте схода поезда
2024-07-29T14:30
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков
В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады скорой помощи