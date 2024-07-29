https://ria.ru/20240729/poezd-1962700692.html

В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков

В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков - РИА Новости, 29.07.2024

В Волгоградской области на месте ЧП с поездом работают 22 бригады медиков

Двадцать две бригады "скорой" работают на месте ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, готов к вылету вертолет санитарной авиации, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:30

2024-07-29T14:30

2024-07-29T15:34

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Двадцать две бригады "скорой" работают на месте ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области, готов к вылету вертолет санитарной авиации, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. "На месте ЧП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая - Котельниково работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам на месте оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что вертолет санитарной авиации готов к вылету.

https://ria.ru/20240626/poezd-1955689618.html

волгоградская область

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Работа спасателей на месте схода поезда Работа спасателей на месте схода поезда 2024-07-29T14:30 true PT0M33S

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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом