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Глава СК поручил доложить по делу о сходе вагонов в Волгоградской области - РИА Новости, 29.07.2024
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14:16 29.07.2024 (обновлено: 14:17 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962693608.html
Глава СК поручил доложить по делу о сходе вагонов в Волгоградской области
Глава СК поручил доложить по делу о сходе вагонов в Волгоградской области - РИА Новости, 29.07.2024
Глава СК поручил доложить по делу о сходе вагонов в Волгоградской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после схода вагонов... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:16
2024-07-29T14:17
происшествия
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
александр бастрыкин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщили РИА Новости к пресс-службе СК РФ.Ранее по данному факту было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По предварительным данным, днем 29 июля на нерегулируемом переезде, расположенном на 185 километре перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с КАМАЗом. Отмечается, что в результате несколько вагонов опрокинулись, есть пострадавшие."Главой ведомства дано поручение руководителю ЗМСУТ СК России Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, александр бастрыкин
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Александр Бастрыкин
Глава СК поручил доложить по делу о сходе вагонов в Волгоградской области

Бастрыкин поручил доложить по делу о сходе пассажирского поезда под Волгоградом

© Кадр видео очевидцаМесто схода поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Кадр видео очевидца
Место схода поезда с рельсов в Волгоградской области
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщили РИА Новости к пресс-службе СК РФ.
Ранее по данному факту было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По предварительным данным, днем 29 июля на нерегулируемом переезде, расположенном на 185 километре перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с КАМАЗом. Отмечается, что в результате несколько вагонов опрокинулись, есть пострадавшие.
"Главой ведомства дано поручение руководителю ЗМСУТ СК России Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомАлександр Бастрыкин
 
 
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