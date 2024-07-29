https://ria.ru/20240729/poezd-1962693608.html

Глава СК поручил доложить по делу о сходе вагонов в Волгоградской области

Глава СК поручил доложить по делу о сходе вагонов в Волгоградской области - РИА Новости, 29.07.2024

Глава СК поручил доложить по делу о сходе вагонов в Волгоградской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после схода вагонов... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:16

2024-07-29T14:16

2024-07-29T14:17

происшествия

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

александр бастрыкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962675353_0:0:1196:672_1920x0_80_0_0_dbed61014560f68df0ed475ffaca50c0.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщили РИА Новости к пресс-службе СК РФ.Ранее по данному факту было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По предварительным данным, днем 29 июля на нерегулируемом переезде, расположенном на 185 километре перегона Котельниково-Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань-Адлер с КАМАЗом. Отмечается, что в результате несколько вагонов опрокинулись, есть пострадавшие."Главой ведомства дано поручение руководителю ЗМСУТ СК России Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, александр бастрыкин