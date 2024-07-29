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Выпуск электрического оборудования увеличили почти на 20% в Подмосковье
Выпуск электрического оборудования увеличили почти на 20% в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2024
Выпуск электрического оборудования увеличили почти на 20% в Подмосковье
Почти на 20% выросло производство электрического оборудования за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:07
2024-07-29T17:07
2024-07-29T17:07
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти на 20% выросло производство электрического оборудования за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В первом полугодии 2024 года производство электрического оборудования увеличено на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в этот период выросло более чем в два раза (212,9%). Также в указанный период на 16,1% увеличено производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств. Кроме того, увеличено производство контрольно-измерительной аппаратуры.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), технологии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Технологии
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти на 20% выросло производство электрического оборудования за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В первом полугодии 2024 года производство электрического оборудования увеличено на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в этот период выросло более чем в два раза (212,9%).
Также в указанный период на 16,1% увеличено производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств. Кроме того, увеличено производство контрольно-измерительной аппаратуры.