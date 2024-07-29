https://ria.ru/20240729/podmoskove-1962743654.html

Выпуск электрического оборудования увеличили почти на 20% в Подмосковье

Выпуск электрического оборудования увеличили почти на 20% в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2024

Выпуск электрического оборудования увеличили почти на 20% в Подмосковье

Почти на 20% выросло производство электрического оборудования за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:07

2024-07-29T17:07

2024-07-29T17:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

технологии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти на 20% выросло производство электрического оборудования за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В первом полугодии 2024 года производство электрического оборудования увеличено на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в этот период выросло более чем в два раза (212,9%). Также в указанный период на 16,1% увеличено производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств. Кроме того, увеличено производство контрольно-измерительной аппаратуры.

https://ria.ru/20240726/rabota-1962250772.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), технологии