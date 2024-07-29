https://ria.ru/20240729/podmoskove-1962730201.html

Более 140 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Более 140 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 29.07.2024

Более 140 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 149 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:18

2024-07-29T16:18

2024-07-29T16:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

солнечногорск

электрогорск

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 149 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Там уточнили, что на прошедшей неделе по национальному проекту "Жилье и городская среда" на территории Московской области было расселено 46 аварийных помещений в Солнечногорске, Электрогорске, Истре, Серпухове и Сергиево-Посадском округе. По данным пресс-службы, за неделю в регионе расселили 1,8 тысячи квадратных метров жилья.

https://ria.ru/20240726/rabota-1962250772.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

электрогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье, солнечногорск, электрогорск