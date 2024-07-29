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Более 140 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 29.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:18 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/podmoskove-1962730201.html
Более 140 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Более 140 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 29.07.2024
Более 140 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 149 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:18
2024-07-29T16:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
солнечногорск
электрогорск
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 149 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Там уточнили, что на прошедшей неделе по национальному проекту "Жилье и городская среда" на территории Московской области было расселено 46 аварийных помещений в Солнечногорске, Электрогорске, Истре, Серпухове и Сергиево-Посадском округе. По данным пресс-службы, за неделю в регионе расселили 1,8 тысячи квадратных метров жилья.
https://ria.ru/20240726/rabota-1962250772.html
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солнечногорск
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московская область (подмосковье), жилье, солнечногорск, электрогорск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Солнечногорск, Электрогорск

Более 140 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселено 149 человек, жителям пяти городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Там уточнили, что на прошедшей неделе по национальному проекту "Жилье и городская среда" на территории Московской области было расселено 46 аварийных помещений в Солнечногорске, Электрогорске, Истре, Серпухове и Сергиево-Посадском округе.
Рабочий на производстве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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26 июля, 18:59
По данным пресс-службы, за неделю в регионе расселили 1,8 тысячи квадратных метров жилья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеСолнечногорскЭлектрогорск
 
 
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