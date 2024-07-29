https://ria.ru/20240729/podmoskove-1962717541.html

Более 150 тысяч детей из Подмосковья отдохнули летом в лагерях

Более 150 тысяч детей из Подмосковья отдохнули летом в лагерях - РИА Новости, 29.07.2024

Более 150 тысяч детей из Подмосковья отдохнули летом в лагерях

Свыше 150 тысяч ребят из Подмосковья побывали в детских лагерях за июнь-июль, планируется, что до конца лета отдохнуть смогут еще порядка 30 тысяч, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:41

2024-07-29T15:41

2024-07-29T15:41

московская область (подмосковье)

черное море

пушкино

андрей воробьев

ржд

новости подмосковья

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Свыше 150 тысяч ребят из Подмосковья побывали в детских лагерях за июнь-июль, планируется, что до конца лета отдохнуть смогут еще порядка 30 тысяч, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что за первые два месяца лета в загородных лагерях побывали около 80 тысяч детей, в пришкольных - порядка 70 тысяч, а на черноморском побережье – 3,5 тысячи. "Школьные каникулы – счастливая пора в жизни каждого ребенка. И мы стараемся делать так, чтобы три летних месяца ребята провели интересно, познавательно и с пользой. В этом году организовали отдых в более 1000 детских лагерях - 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще 4 - на Черном море. Особое внимание тем, кому необходима наша забота, поддержка", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в лагере "Литвиново" этим летом смогут бесплатно отдохнуть около 3 тысяч детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции. Порядка 4,5 тысячи ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставим возможность провести несколько недель на черноморском побережье. Воробьев добавил, что также есть льготные категории – многодетные семьи, семьи с низкими доходами и детьми-инвалидами, которые могут получить компенсацию за путевку в лагерь. За июнь-июль в детских лагерях побывало уже более 150 тысяч ребят. Планируется, что до конца лета отдохнуть смогут еще порядка 30 тысяч. В Подмосковье – 22 федеральных загородных лагеря, 2 региональных, 11 муниципальных и 70 частных. Их тематика самая разнообразная – творческие, спортивные, военно-патриотические, туристические, палаточные, языковые, экологические, музыкальные, технические. Больше всего лагерей – в городских округах Пушкино и Коломна (по 13), Руза (9), Истра (8), Раменский (7). Выбрать подходящее место для отдыха ребенка родители могут на специальном сайте. Для детей предоставляется не только бесплатный отдых, но и трансфер на черноморское побережье поездами РЖД. Кроме того, доступна компенсация за путевку в размере до 28 тысяч рублей. Все документы можно оформить на региональном портале Госуслуг или в МФЦ. Также Московская область организует бесплатный отдых для детей из новых регионов РФ – Новоазовского района и Макеевки. В августе 400 ребят в возрасте от 7 до 15 лет смогут отправиться в два лагеря, расположенных в Анапе – "Буревестник" и "Премьера".

https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958949539.html

https://ria.ru/20240627/festival-1955885713.html

московская область (подмосковье)

черное море

пушкино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), черное море, пушкино, андрей воробьев, ржд