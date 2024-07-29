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Военная поддержка США Украины при Байдене превысила 56 миллиардов долларов

Военная поддержка США Украины при Байдене превысила 56 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.07.2024

Военная поддержка США Украины при Байдене превысила 56 миллиардов долларов

Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов, заявили в понедельник в Пентагоне. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:22

2024-07-29T20:22

2024-07-29T20:23

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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов, заявили в понедельник в Пентагоне. "Соединенные Штаты выделили более 56,1 миллиарда долларов помощи в области безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция, объем поддержки превысил 55,4 миллиарда долларов. В понедельник в американском оборонном ведомстве сообщили, что США выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Кроме того, Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962793144.html

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