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Военная поддержка США Украины при Байдене превысила 56 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:22 29.07.2024 (обновлено: 20:23 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/podderzhka-1962795376.html
Военная поддержка США Украины при Байдене превысила 56 миллиардов долларов
Военная поддержка США Украины при Байдене превысила 56 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.07.2024
Военная поддержка США Украины при Байдене превысила 56 миллиардов долларов
Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов, заявили в понедельник в Пентагоне. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:22
2024-07-29T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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джо байден
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нато
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов, заявили в понедельник в Пентагоне. "Соединенные Штаты выделили более 56,1 миллиарда долларов помощи в области безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция, объем поддержки превысил 55,4 миллиарда долларов. В понедельник в американском оборонном ведомстве сообщили, что США выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Кроме того, Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Военная поддержка США Украины при Байдене превысила 56 миллиардов долларов

Пентагон: объем военной поддержки США Украины превысил $56,1 млрд

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов, заявили в понедельник в Пентагоне.
"Соединенные Штаты выделили более 56,1 миллиарда долларов помощи в области безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Запад испугался возмездия России
25 июля, 08:00
Отмечается, что с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция, объем поддержки превысил 55,4 миллиарда долларов.
В понедельник в американском оборонном ведомстве сообщили, что США выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Кроме того, Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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