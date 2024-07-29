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Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций
Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций - РИА Новости, 29.07.2024
Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций
Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа в социальной сети X заявил о немедленном вызове посла страны в Венесуэле для консультаций на фоне результатов выборов в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:25
2024-07-29T09:25
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа в социальной сети X заявил о немедленном вызове посла страны в Венесуэле для консультаций на фоне результатов выборов в стране. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. "На фоне серьезных официальных объявлений со стороны венесуэльских избирательных органов, был организован немедленный вызов перуанского посла в Венесуэле для консультаций", - написал глава МИД Перу.
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в мире, венесуэла, перу, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Перу, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций
Перу вызывала посла страны в Венесуэле из-за результатов выборов