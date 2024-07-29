https://ria.ru/20240729/peru-1962609247.html

Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций

Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций - РИА Новости, 29.07.2024

Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций

Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа в социальной сети X заявил о немедленном вызове посла страны в Венесуэле для консультаций на фоне результатов выборов в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:25

2024-07-29T09:25

2024-07-29T11:08

в мире

венесуэла

перу

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выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа в социальной сети X заявил о немедленном вызове посла страны в Венесуэле для консультаций на фоне результатов выборов в стране. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. "На фоне серьезных официальных объявлений со стороны венесуэльских избирательных органов, был организован немедленный вызов перуанского посла в Венесуэле для консультаций", - написал глава МИД Перу.

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html

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в мире, венесуэла, перу, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024