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Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций - РИА Новости, 29.07.2024
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09:25 29.07.2024 (обновлено: 11:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/peru-1962609247.html
Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций
Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций - РИА Новости, 29.07.2024
Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций
Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа в социальной сети X заявил о немедленном вызове посла страны в Венесуэле для консультаций на фоне результатов выборов в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:25
2024-07-29T11:08
в мире
венесуэла
перу
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа в социальной сети X заявил о немедленном вызове посла страны в Венесуэле для консультаций на фоне результатов выборов в стране. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. "На фоне серьезных официальных объявлений со стороны венесуэльских избирательных органов, был организован немедленный вызов перуанского посла в Венесуэле для консультаций", - написал глава МИД Перу.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html
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в мире, венесуэла, перу, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Перу, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Перу вызывала посла страны в Венесуэле для консультаций

Перу вызывала посла страны в Венесуэле из-за результатов выборов

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа в социальной сети X заявил о немедленном вызове посла страны в Венесуэле для консультаций на фоне результатов выборов в стране.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов президент Венесуэлы Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.
«
"На фоне серьезных официальных объявлений со стороны венесуэльских избирательных органов, был организован немедленный вызов перуанского посла в Венесуэле для консультаций", - написал глава МИД Перу.
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле
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В миреВенесуэлаПеруНиколас МадуроВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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