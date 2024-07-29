https://ria.ru/20240729/pereezd-1962792537.html

Полиция рассказала подробности о переезде под Волгоградом, где сошел поезд

Полиция рассказала подробности о переезде под Волгоградом, где сошел поезд - РИА Новости, 29.07.2024

Полиция рассказала подробности о переезде под Волгоградом, где сошел поезд

Железнодорожный переезд в Котельниковском районе Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:11

2024-07-29T20:11

2024-07-29T20:11

происшествия

волгоградская область

котельниковский район

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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КОТЕЛЬНИКОВО (Волгоградская область), 29 июл — РИА Новости. Железнодорожный переезд в Котельниковском районе Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован барьерами и шлагбаумом, сообщили РИА Новости сотрудники местной полиции. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено. "Переезд нерегулируемый. Здесь нет шлагбаума и поднимающихся подъемников", - рассказали РИА Новости полицейские, которые дежурят на месте ЧП.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

котельниковский район

котельниково

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Обстановка на железнодорожном переезде, где сошел с рельсов поезд Железнодорожный переезд в Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован барьерами и шлагбаумом, сообщили РИА Новости сотрудники местной полиции. 2024-07-29T20:11 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, котельниковский район, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом