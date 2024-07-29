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Полиция рассказала подробности о переезде под Волгоградом, где сошел поезд
Полиция рассказала подробности о переезде под Волгоградом, где сошел поезд - РИА Новости, 29.07.2024
Полиция рассказала подробности о переезде под Волгоградом, где сошел поезд
Железнодорожный переезд в Котельниковском районе Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:11
2024-07-29T20:11
2024-07-29T20:11
происшествия
волгоградская область
котельниковский район
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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КОТЕЛЬНИКОВО (Волгоградская область), 29 июл — РИА Новости. Железнодорожный переезд в Котельниковском районе Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован барьерами и шлагбаумом, сообщили РИА Новости сотрудники местной полиции. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы. Движение поездов на перегоне остановлено. "Переезд нерегулируемый. Здесь нет шлагбаума и поднимающихся подъемников", - рассказали РИА Новости полицейские, которые дежурят на месте ЧП.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
волгоградская область
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Обстановка на железнодорожном переезде, где сошел с рельсов поезд
Железнодорожный переезд в Волгоградской области, где сошел с рельсов пассажирский поезд после ДТП с грузовиком, не был оборудован барьерами и шлагбаумом, сообщили РИА Новости сотрудники местной полиции.
2024-07-29T20:11
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происшествия, волгоградская область, котельниковский район, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Котельниковский район, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Полиция рассказала подробности о переезде под Волгоградом, где сошел поезд
МВД: переезд, где сошел с рельсов поезд, не был оборудован барьерами