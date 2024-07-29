https://ria.ru/20240729/pensii-1962576073.html
Экономист рассказала, кому неожиданно повысят пенсии в августе
Экономист рассказала, кому неожиданно повысят пенсии в августе - РИА Новости, 29.07.2024
Экономист рассказала, кому неожиданно повысят пенсии в августе
Помимо традиционного повышения пенсий отдельным категориям граждан, с 1 января 2025 года начнет действовать еще одна прибавка, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T02:15
2024-07-29T02:15
2024-07-29T02:15
общество
россия
людмила иванова-швец
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Помимо традиционного повышения пенсий отдельным категориям граждан, с 1 января 2025 года начнет действовать еще одна прибавка, рассказала в интервью агентству “Прайм” Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова.Речь идет о доплате в 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы, которым полагается уход. Раньше его должен был оформить любой трудоспособный неработающий гражданин. Теперь это ограничение снято: выплату по уходу получат все пенсионеры, которым она положена, вне зависимости от наличия ухаживающего.Кроме того, доплату к пенсии в 16269,75 рубля получат пенсионеры, достигшие 80- летнего возраста, и получившие инвалидность 1 группы. Пенсионерам, которые работали, но уволились, проведут индексацию за пропущенные годы. А тем, кто еще работает, пересчитают страховые пенсии. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты и стоимости балла в год выхода на пенсию.Все эти перерасчеты произойдут автоматически, никуда обращаться не нужно, заключила Иванова-Швец.
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общество, россия, людмила иванова-швец
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец
Экономист рассказала, кому неожиданно повысят пенсии в августе
Иванова-Швец: пенсионеры старше 80 лет с инвалидностью 1 группы получат доплату
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Помимо традиционного повышения пенсий отдельным категориям граждан, с 1 января 2025 года начнет действовать еще одна прибавка, рассказала в интервью
агентству “Прайм” Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Речь идет о доплате в 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы, которым полагается уход. Раньше его должен был оформить любой трудоспособный неработающий гражданин. Теперь это ограничение снято: выплату по уходу получат все пенсионеры, которым она положена, вне зависимости от наличия ухаживающего.
Кроме того, доплату к пенсии в 16269,75 рубля получат пенсионеры, достигшие 80- летнего возраста, и получившие инвалидность 1 группы. Пенсионерам, которые работали, но уволились, проведут индексацию за пропущенные годы. А тем, кто еще работает, пересчитают страховые пенсии. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты и стоимости балла в год выхода на пенсию.
Все эти перерасчеты произойдут автоматически, никуда обращаться не нужно, заключила Иванова-Швец.