Бывшие палестинцы сравнили израильские тюрьмы с Гуантанамо, пишут СМИ
WP: бывшие палестинцы сравнили условия в израильских тюрьмах с Гуантанамо
© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывшие палестинцы описали условия заключения в израильских тюрьмах, один из них сравнил их с обстановкой в тюрьме для международных террористов на базе США Гуантанамо на Кубе, заявляет газета Washington Post со ссылкой на несколько источников.
Газета сообщает, что провела интервью с 11 бывшими палестинскими заключенными, рассказавшими об условиях содержания в израильских тюрьмах. Издание также изучило судебные записи и рассмотрела отчеты о вскрытиях, которые выявили "смертельное насилие и лишения" со стороны израильских тюремных властей.
Россиянин рассказал о пытках в плену ХАМАС
13 июля, 16:26
«
"Бывшие палестинские заключенные описывали рутинные избиения, часто проводившиеся в целых камерах или секциях, обычно дубинками, а иногда с задействованием собак. Они говорили, что им отказывали в достаточном количестве еды и медицинской помощи и подвергали психологическому и физическому насилию", - пишет Washington Post.
Газета добавляет со ссылкой на данные при вскрытии тел палестинцев, скончавшихся в тюрьмах, полученные от правозащитной организации "Врачи за права человека", что условия содержания палестинцев ухудшились с начала военных действий в секторе Газа 7 октября. Согласно изданию, один из заключенных умер в результате разрыва селезенки и со сломанными ребрами после того, как его "избили надзиратели".
Washington Post также приводит слова одного из бывших палестинских заключенных, сравнившего содержание в израильской тюрьме с условиями "в Гуантанамо".
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. В администрации Джо Байдена ранее заявляли о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизировали, когда это произойдет.