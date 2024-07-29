https://ria.ru/20240729/palestina-1962720826.html

Бывшие палестинцы сравнили израильские тюрьмы с Гуантанамо, пишут СМИ

Бывшие палестинцы сравнили израильские тюрьмы с Гуантанамо, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

Бывшие палестинцы сравнили израильские тюрьмы с Гуантанамо, пишут СМИ

Бывшие палестинцы описали условия заключения в израильских тюрьмах, один из них сравнил их с обстановкой в тюрьме для международных террористов на базе США... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:48

2024-07-29T15:48

2024-07-29T15:48

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывшие палестинцы описали условия заключения в израильских тюрьмах, один из них сравнил их с обстановкой в тюрьме для международных террористов на базе США Гуантанамо на Кубе, заявляет газета Washington Post со ссылкой на несколько источников. Газета сообщает, что провела интервью с 11 бывшими палестинскими заключенными, рассказавшими об условиях содержания в израильских тюрьмах. Издание также изучило судебные записи и рассмотрела отчеты о вскрытиях, которые выявили "смертельное насилие и лишения" со стороны израильских тюремных властей. "Бывшие палестинские заключенные описывали рутинные избиения, часто проводившиеся в целых камерах или секциях, обычно дубинками, а иногда с задействованием собак. Они говорили, что им отказывали в достаточном количестве еды и медицинской помощи и подвергали психологическому и физическому насилию", - пишет Washington Post. Газета добавляет со ссылкой на данные при вскрытии тел палестинцев, скончавшихся в тюрьмах, полученные от правозащитной организации "Врачи за права человека", что условия содержания палестинцев ухудшились с начала военных действий в секторе Газа 7 октября. Согласно изданию, один из заключенных умер в результате разрыва селезенки и со сломанными ребрами после того, как его "избили надзиратели". Washington Post также приводит слова одного из бывших палестинских заключенных, сравнившего содержание в израильской тюрьме с условиями "в Гуантанамо". Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что с палестинскими заключенными в тюрьмах Израиля обращаются намного хуже, чем США обращались с узниками в Гуантанамо и Абу-Грейбе. Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года и вскоре стала мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. В администрации Джо Байдена ранее заявляли о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизировали, когда это произойдет.

https://ria.ru/20240713/khamas-1959446564.html

https://ria.ru/20240612/zalozhnik-1952436742.html

гуантанамо (город)

сша

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гуантанамо (город), сша, хамас, в мире