https://ria.ru/20240729/otravlenie-1962633689.html

В Свердловской области закрыли цех по розливу питьевой воды

В Свердловской области закрыли цех по розливу питьевой воды - РИА Новости, 29.07.2024

В Свердловской области закрыли цех по розливу питьевой воды

Цех по розливу питьевой воды закрыли на месяц в поселке Первомайском Свердловской области после отравления 31 человека, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:22

2024-07-29T11:22

2024-07-29T11:22

происшествия

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Цех по розливу питьевой воды закрыли на месяц в поселке Первомайском Свердловской области после отравления 31 человека, сообщает пресс-служба регионального УФССП в Telegram-канале."На месяц закрыли цех по розливу питьевой воды в Первомайском (Сысертский район) из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований... Поводом для проверки Роспотребнадзором данного цеха послужило заболевание 31 человека острой кишечной инфекцией и норовирусом", – следует из сообщения.В управлении уточнили, что все пострадавшие покупали бутилированную воду, которая оказалась неудовлетворительного качества как в тарах объемом 18,9 литра, так и в 5-литровых бутылках. Как добавили в ведомстве, на предприятии выявили ряд нарушений: не соблюдался контроль за дезинфекцией, в складском помещении обнаружены мухи, бабочки и мертвые насекомые. Кроме того, сотрудники цеха по розливу воды не моют руки с мылом перед началом работы, а только обрабатывают руки дезинфицирующим средством, так как в помещениях нет умывальников.

https://ria.ru/20240711/delo-1959019786.html

https://ria.ru/20240611/voda-1952106704.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)