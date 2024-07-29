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В Свердловской области закрыли цех по розливу питьевой воды
В Свердловской области закрыли цех по розливу питьевой воды - РИА Новости, 29.07.2024
В Свердловской области закрыли цех по розливу питьевой воды
Цех по розливу питьевой воды закрыли на месяц в поселке Первомайском Свердловской области после отравления 31 человека, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:22
2024-07-29T11:22
2024-07-29T11:22
происшествия
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Цех по розливу питьевой воды закрыли на месяц в поселке Первомайском Свердловской области после отравления 31 человека, сообщает пресс-служба регионального УФССП в Telegram-канале."На месяц закрыли цех по розливу питьевой воды в Первомайском (Сысертский район) из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований... Поводом для проверки Роспотребнадзором данного цеха послужило заболевание 31 человека острой кишечной инфекцией и норовирусом", – следует из сообщения.В управлении уточнили, что все пострадавшие покупали бутилированную воду, которая оказалась неудовлетворительного качества как в тарах объемом 18,9 литра, так и в 5-литровых бутылках. Как добавили в ведомстве, на предприятии выявили ряд нарушений: не соблюдался контроль за дезинфекцией, в складском помещении обнаружены мухи, бабочки и мертвые насекомые. Кроме того, сотрудники цеха по розливу воды не моют руки с мылом перед началом работы, а только обрабатывают руки дезинфицирующим средством, так как в помещениях нет умывальников.
https://ria.ru/20240711/delo-1959019786.html
https://ria.ru/20240611/voda-1952106704.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Свердловской области закрыли цех по розливу питьевой воды
На Урале закрыли цех по розливу питьевой воды после отравления 31 человека