https://ria.ru/20240729/otnosheniya-1962806130.html

Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой

Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой - РИА Новости, 29.07.2024

Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой

Правительство Панамы отзывает дипломатический персонал и приостанавливает дипотношения с Венесуэлой до проведения полного анализа протоколов с прошедших... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:19

2024-07-29T22:19

2024-07-29T22:19

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КАРАКАС, 29 июн - РИА Новости. Правительство Панамы отзывает дипломатический персонал и приостанавливает дипотношения с Венесуэлой до проведения полного анализа протоколов с прошедших президентских выборов, сообщил президент страны Хосе Руаль Мулино. "Из уважения к истории Панамы, из уважения к миллионам венесуэльцев, выбравших нашу родину для жизни, и из уважения к моим демократическим убеждениям, я не могу допустить, чтобы мое молчание превратилось в соучастие. Правительство Панамы объявляет о выводе дипломатического персонала из Венесуэлы и приостановке дипломатических отношений до тех пор, пока не будет проведен полный анализ протоколов и компьютерной системы подсчета голосов, которые позволят узнать подлинную волю народа", - сказал президент в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на канале его администрации в YouTube. Национальный избирательный совет Венесуэлы по итогам воскресных выборов провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы. После обработки 80% протоколов результат действующего главы государства составил 51,2% голосов. Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

https://ria.ru/20240729/maduro-1962155440.html

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в мире, венесуэла, панама, николас мадуро