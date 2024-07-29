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Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой - РИА Новости, 29.07.2024
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22:19 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/otnosheniya-1962806130.html
Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой
Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой - РИА Новости, 29.07.2024
Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой
Правительство Панамы отзывает дипломатический персонал и приостанавливает дипотношения с Венесуэлой до проведения полного анализа протоколов с прошедших... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:19
2024-07-29T22:19
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КАРАКАС, 29 июн - РИА Новости. Правительство Панамы отзывает дипломатический персонал и приостанавливает дипотношения с Венесуэлой до проведения полного анализа протоколов с прошедших президентских выборов, сообщил президент страны Хосе Руаль Мулино. "Из уважения к истории Панамы, из уважения к миллионам венесуэльцев, выбравших нашу родину для жизни, и из уважения к моим демократическим убеждениям, я не могу допустить, чтобы мое молчание превратилось в соучастие. Правительство Панамы объявляет о выводе дипломатического персонала из Венесуэлы и приостановке дипломатических отношений до тех пор, пока не будет проведен полный анализ протоколов и компьютерной системы подсчета голосов, которые позволят узнать подлинную волю народа", - сказал президент в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на канале его администрации в YouTube. Национальный избирательный совет Венесуэлы по итогам воскресных выборов провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы. После обработки 80% протоколов результат действующего главы государства составил 51,2% голосов. Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
https://ria.ru/20240729/maduro-1962155440.html
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в мире, венесуэла, панама, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Панама, Николас Мадуро
Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой

Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой и отозвала дипломатов

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на столицу Панамы
Вид на столицу Панамы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на столицу Панамы. Архивное фото
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КАРАКАС, 29 июн - РИА Новости. Правительство Панамы отзывает дипломатический персонал и приостанавливает дипотношения с Венесуэлой до проведения полного анализа протоколов с прошедших президентских выборов, сообщил президент страны Хосе Руаль Мулино.
"Из уважения к истории Панамы, из уважения к миллионам венесуэльцев, выбравших нашу родину для жизни, и из уважения к моим демократическим убеждениям, я не могу допустить, чтобы мое молчание превратилось в соучастие. Правительство Панамы объявляет о выводе дипломатического персонала из Венесуэлы и приостановке дипломатических отношений до тех пор, пока не будет проведен полный анализ протоколов и компьютерной системы подсчета голосов, которые позволят узнать подлинную волю народа", - сказал президент в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на канале его администрации в YouTube.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Биография Николаса Мадуро
Вчера, 12:35
Национальный избирательный совет Венесуэлы по итогам воскресных выборов провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы. После обработки 80% протоколов результат действующего главы государства составил 51,2% голосов.
Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах
Вчера, 08:50
 
В миреВенесуэлаПанамаНиколас Мадуро
 
 
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