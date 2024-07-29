https://ria.ru/20240729/otnosheniya-1962806130.html
Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой
Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой - РИА Новости, 29.07.2024
Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой
Правительство Панамы отзывает дипломатический персонал и приостанавливает дипотношения с Венесуэлой до проведения полного анализа протоколов с прошедших... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:19
2024-07-29T22:19
2024-07-29T22:19
в мире
венесуэла
панама
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102014/22/1020142274_0:176:1860:1222_1920x0_80_0_0_0baab471dbb1d17711754b0fa4abecf5.jpg
КАРАКАС, 29 июн - РИА Новости. Правительство Панамы отзывает дипломатический персонал и приостанавливает дипотношения с Венесуэлой до проведения полного анализа протоколов с прошедших президентских выборов, сообщил президент страны Хосе Руаль Мулино. "Из уважения к истории Панамы, из уважения к миллионам венесуэльцев, выбравших нашу родину для жизни, и из уважения к моим демократическим убеждениям, я не могу допустить, чтобы мое молчание превратилось в соучастие. Правительство Панамы объявляет о выводе дипломатического персонала из Венесуэлы и приостановке дипломатических отношений до тех пор, пока не будет проведен полный анализ протоколов и компьютерной системы подсчета голосов, которые позволят узнать подлинную волю народа", - сказал президент в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на канале его администрации в YouTube. Национальный избирательный совет Венесуэлы по итогам воскресных выборов провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на 2025-2031 годы. После обработки 80% протоколов результат действующего главы государства составил 51,2% голосов. Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
https://ria.ru/20240729/maduro-1962155440.html
https://ria.ru/20240729/vybory-1962602712.html
венесуэла
панама
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102014/22/1020142274_0:1:1860:1396_1920x0_80_0_0_bb00f3fd41e401598873a73a85723880.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, панама, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Панама, Николас Мадуро
Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой
Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой и отозвала дипломатов