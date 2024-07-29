https://ria.ru/20240729/otnosheniya-1962648178.html
Путин отметил стратегическое партнерство России и Венесуэлы
Путин отметил стратегическое партнерство России и Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024
Путин отметил стратегическое партнерство России и Венесуэлы
Президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы отметил, что отношения РФ и Венесуэлы носят характер РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:14
2024-07-29T12:14
2024-07-29T12:14
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николас мадуро
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Николасу Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы отметил, что отношения РФ и Венесуэлы носят характер стратегического партнерства, а его деятельность будет способствовать их развитию, сообщается в Telegram-канале Кремля. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. "Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html
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венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин, в мире
Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, В мире
Путин отметил стратегическое партнерство России и Венесуэлы
Путин: отношения России и Венесуэлы носят характер стратегического партнерства