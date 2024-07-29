https://ria.ru/20240729/ostanovki-1962718214.html

Глава Хабаровского края поручил заняться реконструкцией остановок

Глава Хабаровского края поручил заняться реконструкцией остановок - РИА Новости, 29.07.2024

Глава Хабаровского края поручил заняться реконструкцией остановок

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил разработать программу по реконструкции остановок в Хабаровске, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:38

2024-07-29T15:38

2024-07-29T15:38

хабаровский край

жкх

хабаровск

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил разработать программу по реконструкции остановок в Хабаровске, сообщает краевое правительство. В понедельник мэр Хабаровска Сергей Кравчук на заседании президиума правительства края сообщил, что в городе есть необходимость масштабного обновления инфраструктуры горэлектротранспорта. Администрация муниципалитета разработала план мероприятий до 2028 года, который предусматривает поэтапный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, приобретение новых единиц транспорта. "Инфраструктура остановок. Давно назрела программа их реконструкции. Давайте разработаем программу, которая даст возможность нашему бизнесу развиваться и позволит в городских агломерациях – Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре – поменять 100-200 остановок. Мы вам поможем из краевого бюджета", - сказал Демешин на заседании. Глава региона добавил, что красивые и удобные остановочные павильоны, где можно будет увидеть информацию о ближайшем автобусе, зарядить телефон, — это то, что создает комфорт для людей. Он поставил задачу мэру Хабаровска проработать вопрос реконструкции остановок общественного транспорта совместно с краевым минтрансом. Демешин отметил, что по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет также предусмотрена возможность обновления общественного транспорта. "Я попрошу всех глав муниципальных образований подготовить предложения. Нам нужно наши заявки и необходимые обоснования своевременно представить в федеральный центр, для того чтобы уверенно войти в этот проект", — приводит слова врио губернатора правительство региона. Согласно данным краевого правительства, ежедневно услугами автобусов, троллейбусов и трамваев в Хабаровске пользуется около 180 тысяч человек, в год перевозится более 65 миллиона пассажиров. Демешин сообщил, что по рейтингу крупных городов Внешэкономбанка по качеству работы общественного транспорта среди 20 крупных городов Хабаровск на 14 месте. Отстает от Новокузнецка, Кемерово, Владивостока, Барнаула. По его словам, подводит город ценовая доступность, организация маршрутной сети, устойчивость развития. Люди жалуются, что власть не в полной мере обеспечивает для жителей комфортные и безопасные поездки. На реализацию программы необходима поддержка федерального бюджета. Проработкой и подготовкой проекта комплексной модернизации городского электротранспорта в Хабаровске занимается профильное краевое министерство совместно с федеральным ведомством.

https://ria.ru/20240531/demeshin-1949577723.html

https://ria.ru/20240530/perevozki-1949320056.html

https://ria.ru/20240219/putin-1928334190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, хабаровск, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, дмитрий демешин