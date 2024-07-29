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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.07.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:10
2024-07-29T08:10
2024-07-29T08:11
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html
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воронежская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА