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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена в Курской области спустя почти 6,5 часов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T03:35
2024-07-29T03:35
2024-07-29T03:35
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Курской области спустя почти 6,5 часов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 21.13 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки БПЛА