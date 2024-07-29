https://ria.ru/20240729/opasnost-1962587522.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.07.2024

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменена в Курской области спустя почти 6,5 часов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T03:35

2024-07-29T03:35

2024-07-29T03:35

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Курской области спустя почти 6,5 часов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 21.13 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия